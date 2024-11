Ex-MasterChef faz apelo para encontrar pai desaparecido: 'Muito delicado'

Ex-participante da décima temporada de MasterChef Brasil, Diego Lima pediu ajuda para encontrar o pai que está desaparecido há três dias

Ex-participante da décima temporada de MasterChef Brasil,Diego Lima usou as redes socias para pedir ajuda para encontrar o pai, Luiz Carlos Oliveira, que está desaparecido há três dias. Em um vídeo compartilhado no Instagram nesta quarta-feira, 20, ele contou que o veterano sofre de Alzheimer e foi visto pela última vez em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, às 16h de segunda-feira, 18.

"Venho pedir ajuda nesse momento muito delicado para mim. Meu pai tem Alzheimer e resolveu sumir ontem, saiu de casa aqui no Pacheco, em São Gonçalo. Aí estou juntando uma força-tarefa porque sei que as redes ajudam bastante. Vou deixar a foto dele para que possam me ajudar a divulgar e eu poder achar meu coroa. Me ajuda, por favor!", pediu.

Veja a publicação:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Diego Lima - Masterchef 10 (@mc10_diegol)

