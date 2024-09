Relembre história de amor de Preta Gil e Caio Blat

Nutrindo uma grande amizade mesmo após o fim do relacionamento, Preta Gil e Caio Blat viveram romance há mais de 20 anos; relembre a história

No último domingo, 1, Preta Gil recebeu a visita de Caio Blat após retomar o tratamento contra o câncer. Preta e Caio tiveram um breve relacionamento nos anos 2000, e apesar da curta duração, o carinho e amor entre eles se transformaram em uma amizade duradoura. Relembre o romance!

O ex-casal começou a namorar no início dos anos 2000, e o relacionamento durou cerca de oito meses. Naquela época, Preta estava se firmando no cenário musical com sua carreira.

Reservados, ambos nunca revelaram publicamente o motivo do término. Na época, circularam rumores de que o casal teria terminado porque Preta desejava um compromisso mais sério, enquanto Caio preferia seguir com o namoro de maneira mais leve, mas nada foi confirmado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Caio Blat (@caio_blat)

Mesmo com o fim do romance, ambos mantiveram uma boa amizade e não deixam de declarar publicamente o carinho e admiração um pelo outro. Um exemplo disto aconteceu em agosto de 2022, quando Caio homenageou a cantora em seu aniversário.

“Hoje é o dia dela, mulher deslumbrante que marcou minha vida e eu amo pra sempre”, escreveu ele na legenda da publicação.

Em resposta, Preta também se declarou para o antigo parceiro. "Te amo", declarou ela nos comentários.

Confira:

Preta Gil reage após vídeo com ex, Caio Blat, viralizar

Preta Gil usou as redes sociais nesta segunda-feira, 2, para conversar um pouco com os seguidores a respeito do encontro com seu ex-namorado, Caio Blat, ocorrido no dia anterior. Surpresa com a repercussão do acontecido, a cantora explicou ao público que os dois possuem uma ótima relação.

Por meio de seus stories no Instagram, Preta ressaltou que possui grande carinho pelo ator. Além disso, a cantora também explicou que apesar da antiga relação não ter dado certo, os dois seguem sendo amigos. Confira!