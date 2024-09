Preta Gil reage após vídeo com ex, Caio Blat, viralizar: 'Normalizem'

Ex-namorada de Caio Blat, a cantora Preta Gil falou sobre sua relação com o ator após encontro entre os dois repercutir na web

Preta Gil usou as redes sociais nesta segunda-feira, 2, para conversar um pouco com os seguidores a respeito do encontro com seu ex-namorado, o ator Caio Blat, ocorrido no dia anterior. Surpresa com a repercussão do acontecido, a cantora explicou ao público que os dois possuem uma ótima relação.

Para quem não acompanhou, Preta publicou um vídeo de Caio fazendo massagem em seus pés. Os dois, que tiveram um breve romance no passado, possuem uma amizade de mais de 20 anos.

O registro em questão gravado pela cantora rapidamente viralizou na web e ficou entre os assuntos mais comentados. Isso porque alguns internautas não sabiam que os dois já haviam namorado.

Através de seus stories no Instagram, Preta Gil ressaltou o quanto possui grande carinho por Caio Blat. Além disso, a cantora também explicou que apesar da antiga relação não ter dado certo, os dois seguem sendo amigos.

"Estamos dando tanta risada aqui… Do nada, o vídeo do Caio fazendo massagem no meu pé deu uma bombada. Gente, normalizem ser amiga de ex-namorado. Caio é meu amigo há mais de 20 anos, namoramos 1 ano e somos 'bests'", iniciou ela.

"Ele realmente é um amor. Ele vem aqui em casa, cuida, faz massagem, e isso é muito importante para mim, nutrir esse tipo de relação. A gente se ama", completou a filha de Gilberto Gil.

Vale lembrar que Preta está novamente em tratamento contra o câncer, que voltou em quatro focos diferentes. Na última semana, a artista refletiu sobre os altos e baixos que ocorrem na vida, frisando que, apesar do medo, ela não desiste de seguir em frente.

Preta Gil retoma tratamento contra o câncer

A cantora Preta Gil retomou o seu tratamento oncológico. Em 2023, ela lutou contra um tumor no intestino e foi curada. Porém, a doença retornou e em lugares diferentes. No dia 25 de agosto deste ano, a estrela revelou que tem quatro novos tumores em seu corpo.

Os novos tumores são nos linfonodos, no peritônio e no ureter. A cantora já iniciou o tratamento com quimioterapia e contou que está com a cabeça focada em seu tratamento, mas não deixará de trabalhar.

"Eu tive um câncer no intestino, que eu tratei, me curei dele, fui liberada pelos médicos completamente para seguir uma vida perto da normalidade, obviamente com a minha reabilitação. Estava indo bem na minha reabilitação e tenho exames periódicos para serem feitos enquanto estiver em remissão. Remissão é um período de cinco anos onde o câncer pode voltar", iniciou ela, na ocasião.

Preta contou ainda que o retorno de tumores é algo comum de acontecer. Além disso, ela garantiu que está se sentindo bem e afirmou que não pretende interromper o seu trabalho durante o tratamento; confira mais detalhes!