Mãe de Endrick mostra presente luxuoso que ganhou da nora, Gabriely Miranda

Mãe do jogador de futebol Endrick, Cintia Ramos usou as redes sociais neste sábado, 21, para mostrar um presente que ganhou da nora, Gabriely Miranda

Mãe do jogador de futebol Endrick, Cintia Ramos usou as redes sociais na manhã deste sábado, 21, para mostrar um presente que ganhou da nora, Gabriely Miranda, após a modelo oficializar a união com o craque. Os dois revelaram no início desta semana que estão casados.

Nos stories do Instagram, ela compartilhou uma foto do perfume de luxo Delina Esclusif e escreveu que o item foi um presente da norinha. Em sites brasileiros, o frasco pode ser encontrado à venda por até R$ 3,4 mil.

Mãe de Endrick ganha presente da nora (Reprodução/Instagram)

A mãe do ex-jogador do Palmeiras não se pronunciou publicamente após o casal anunciar nas redes sociais que trocaram alianças de compromisso. Vale lembrar que, em maio deste ano, Cintia disse no programa Conversa com Bial, da TV Globo, que achava os dois muito jovens para discutir sobre o futuro da relação.

Poucas horas antes do anúncio, a mãe do jogador havia compartilhado uma reflexão enigmática em seu perfil no Instagram sobre a importância de honrar aqueles que te honram e levantou especulações sobre a família.

Já na última quarta-feira, 18, Cintia Ramos compartilhou alguns registros dos bastidores de uma partida do time e um dos cliques acabou chamando atenção do público. Isso porque ela mostrou a primeira foto da nora, Gabriely Miranda, após a modelo oficializar a união com Endrick. Veja a foto.

O anúncio do casamento

Na segunda-feira, 16, em uma publicação conjunta no Instagram, os dois compartilharam um ensaio fotográfico romântico exibindo as alianças de compromisso. Na legenda da publicação em que anunciaram o casamento, os dois mencionaram um versículo da bíblia. "Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa'. Enfim, casados", escreveram.