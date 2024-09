Gabriely Miranda exibe aliança após casamento secreto e ganha elogio de Endrick

Após anunciar casamento secreto, Gabriely Miranda exibe aliança em sua primeira aparição em público para acompanhar jogo de Endrick

Na última terça-feira, 17, Gabriely Miranda fez sua primeira aparição em público após anunciar seu casamento com Endrick. Em suas redes sociais, a esposa do jogador de futebol mostrou que esteve presente no jogo de seu marido pelo Real Madrid, em Madrid, na Espanha. Inclusive, a modelo aproveitou a ocasião para exibir a nova aliança.

Em seu perfil no Instagram, Gabriely apareceu posando no estádio antes do início da partida. Com uma camiseta do marido, que é o número 16 do time, ela demonstrou seu apoio. Além do uniforme, a modelo escolheu uma calça cargo, salto alto branco e uma bolsa de grife. Mas o destaque foi para um acessório muito importante em seu dedo anelar.

Entre as fotos, é possível ver que Gabriely já está exibindo a aliança do casamento com Endrick. Na legenda, ela expressou seu apoio ao marido: “O maior”, e recebeu muitos comentários, incluindo uma mensagem do jogador, que elogiou publicamente: “Minha esposa”. Outro seguidor comentou: “A primeira dama do Real”, enquanto mais um escreveu: “Perfeita”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GABRIELY MIRANDA (@gabrielymiiranda)

Vale destacar que Gabriely Miranda e Endrick estão juntos há pouco mais de 1 ano e oficializaram a união na Espanha, em Madri, onde residem desde que o atleta foi transferido para o Real Madrid. Inclusive, o anúncio do casamento pegou os seguidores de surpresa na manhã de segunda-feira, 16, em uma publicação conjunta do casal.

"Mateus 19:6: ‘Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa’. Enfim, casados", declarou a modelo na legenda de um ensaio fotográfico romântico. Até o momento, Endrick e Gabriely não revelaram se o casório contou com uma recepção ou se apenas os dois participaram do momento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GABRIELY MIRANDA (@gabrielymiiranda)

Mãe de Endrick compartilhou reflexão antes de casamento

Na segunda-feira, 16, Endrick surpreendeu ao anunciar seu casamento com Gabriely Miranda em suas redes sociais. Poucas horas antes do anúncio, a mãe do jogador, Cintia Ramos, havia compartilhado uma reflexão enigmática em seu perfil sobre a importância de honrar aqueles que te honram e levantou especulações sobre a família, que já foi alvo de rumores no passado.