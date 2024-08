Rebeca Andrade manda recado para torcida brasileira após conquistar medalha de prata

Com mais uma medalha olímpica em mãos, Rebeca Andrade usou as redes sociais para comemorar o marco e fazer um apelo aos fãs

Após a rotina intensa de competições nesta quinta-feira (1) e a conquista da medalha de prata nas Olimpíadas. Rebeca Andrade surgiu nas redes, pela primeira vez, para agradecer aos fãs pelo apoio ao longo do dia.

A atleta, que chocou ao dizer que não irá mais disputar o geral individual da ginástica artística, pediu para que os seguidores continuassem acompanhando a seleção brasileira até o fim dos Jogos em Paris.

"Já mostrei a medalha de bronze e agora preciso mostrar a medalha de prata. Olha só que linda", disse a atleta exibindo o novo prêmio da coleção. Rebeca ficou atrás da norte-americana Simone Biles e à frente da antiga campeã da modalidade, Sunisa Lee, que ganhou o bronze desta vez.

"Eu estou tão feliz, cara! Eu não dou conta, socorro. Obrigada mais uma vez, gente, de verdade. Bora que tem mais finais. Torçam muito, gritem muito, porque conseguimos sentir toda a vibração de vocês daqui", concluiu a ginasta em vídeo.

Além da medalha de prata, a jovem conquistou também uma medalha de bronze no geral por equipes. Rebeca se tornou o nome brasileiro com mais medalhas, já que tinha também as medalhas de Tóquio, de ouro e prata. A ginasta ultrapassou a multicampeã Fofão, da seleção de vôlei feminino.

Rebeca Andrade choca com planos para carreira esportiva

Durante a coletiva de impresa desta quinta-feira (1), Rebeca Andrade chocou o fãs ao revelar que as Olimpíadas de 2024 foi o último evento em que ela participa da competição geral individual. Segundo a atleta, a decisão foi algo no que ela tem pensado bastante:

"Eu já trabalhei isso na minha cabeça e queria muito que hoje fosse uma competição especial para mim. E foi, porque, para mim vai ser o meu último individual geral", disse ela. Nas redes sociais, fãs opinaram sobre a decisão.