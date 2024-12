Rebeca Abravanel prestigia Alexandre Pato em homenagem no Milan

Na Itália, Rebeca Abravanel prestigia o marido Alexandre Pato em homenagem no Milan; jogador fez parte do time entre 2007 e 2013

A apresentadora Rebeca Abravanel prestigiou o marido, o jogador de futebol Alexandre Pato, em uma homenagem que ele recebeu do Milan, na Itália. Neste domingo, 15, dia em que Silvio Santos também foi homenageado na Globo, a famosa viu seu amado sendo enaltecido pelo time que ele jogou.

O time, que o atleta atuou entre 2007 e 2013, completou 125 anos e o eventou reuniu ex-jogadores que fizeram história nele. Pato foi um deles e por isso recebeu a homenagem. A esposa então compartilhou o orgulho que tem pelo pai de seu filho.

"My legend. Parabéns meu amor por essa linda homenagem. Ser reconhecido como uma das grandes lendas desse grande clube. Continue sempre brilhando: como profissional, como filho, como marido e agora como tão incrivel pai. Estaremos sempre aqui te aplaudindo", escreveu ela ao postar cliques do momento especial.

É bom lembrar que o filho de Rebeca Abravanel e Alexandre Pato, Benjamin, está prestes a completar um ano de vida. O pequeno faz raras aparições nas redes sociais dos pais.

Quando nasceu o filho de Rebeca Abravanel e Alexandre Pato?

A apresentadora Rebeca Abravanel e o jogador de futebol Alexandre Pato já são pais! O primeiro filho deles nasceu no dia 12 de janeiro de 2024, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e a família está radiante com a notícia.

O bebê, que se chama Benjamin, é o primeiro herdeiro do casal. Rebeca teve uma gestação tranquila e longe dos holofotes. Tanto que ela mostrou sua barriga de grávida em raras ocasiões.

Uma das últimas fotos da barriga dela foi divulgada por Pato no Natal de 2023, quando ele celebrou a data especial. "Que o espírito natalino aqueça seu lar e ilumine seus dias. Feliz Natal para você e para todos da sua família. Que o seu dia seja muito abençoado por Deus. Mas o anjo lhes disse: “Não tenham medo. Estou trazendo boas-novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo: Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor", disse ele.

