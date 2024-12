Gloria Groove exibe foto rara do seu namorado ao completar 10 anos de união

Gloria Groove comemora os 10 anos de relacionamento com o namorado ao compartilhar foto dos dois juntos na praia

A cantora Gloria Groove está apaixonada! Neste domingo, 15, ela fez uma homenagem carinhosa para seu marido, Pedro Luís, ao compartilhar uma foto dos dois juntos na praia.

Na imagem, o casal apareceu abraçado enquanto se refrescava no mar em um dia de sol. Na legenda, ela escreveu uma declaração de amor para celebrar o longo relacionamento.

“10 anos de vida ao seu lado. Te amo”, disse ela.

Gloria Groove e Pedro Luis - Foto: Reprodução / Instagram

Gloria Groove faz planos de casamento

Recentemente, Gloria Groove explicou que ainda está definindo os detalhes do casamento com seu namorado, mas promete que será uma celebração à altura de seu amor: “Quero fazer alguma coisa muito legal que a gente não pensou ainda. Mas é engraçado que esse ano está caindo várias festas de casamento, bodas. É o amor cercando, é o ano da Serenata”, ela celebrou.

“A gente vive contemplando se quer fazer uma festa para mostrar, para todo mundo, ou se é uma festa para a gente sentir. Ainda não decidi, estou no processo de saber como eu vou celebrar o amor do meu jeitinho”, disse a artista, que está definindo os detalhes da cerimônia: “Sou pouco dramática na hora de fazer as minhas coisas”, contou.

“Tenho até medo de querer fazer uma coisa e terminar em uma festa de quatro dias. Então, vamos ver onde eu vou chegar com isso”, Glória brincou com o planejamento.

