Patrícia Abravanel reforça importância da atitude de Ronaldo: 'Transformando vidas'

Patrícia Abravanel exalta o trabalho da Fundação Fenômenos, comandada pelo ex-jogador Ronaldo e sua esposa, Celina Locks

Depois de fazer história nos gramados e se tornar uma das maiores lendas do futebol mundial, Ronaldo Nazário (48), o Fenômeno, tem repetido o feito, mas agora em outro campo: o da solidariedade. Em São Paulo, ele e sua Celina Locks (34) pilotaram o leilão beneficente Galácticos, em prol da Fundação Fenômenos. Resultado? Um vai e vem de estrelas de primeiro calibre e cerca de 10 milhões de reais arrecadados!

"A fundação existe desde 2011, quando parei de jogar. Nos últimos oito anos está sob a gestão da Celina, que é nossa presidente —e desde a sua gestão, a gente cresceu muito. Foram mais de 100 mil pessoas impactadas pelos nossos projetos. É uma honra e orgulho", festejou Ronaldo .

"Todos nós prezamos por uma sociedade melhor e mais justa. Com a Fenômenos queremos levar oportunidade. A locomotiva de transformação social positiva é o que nos move a ser e fazer o nosso melhor como entidade!", emendou Celina.

Em rara aparição ao lado do namorado, o jornalista Fabio Arruda (54), Ana Maria Braga (75) elogiou a gala. "É uma iniciativa fantástica e a gente tem que prestigiar", disparou ela. Outro global que deu rasante na festa foi o apresentador Luciano Huck (53). "Uma noite para fortalecer a cultura da doação", destacou ele, na noite que teve show exclusivo de Claudia Leitte (44).

"Estou muito feliz de fazer parte disso. Vou cantar, apresentar e o mais importante é que vou contribuir com essa causa", frisou a cantora. Acostumada a abraçar causas sociais, a família Abravanel reforçou a importância de fazer diferença na vida das pessoas. "Vocês estão transformando vidas e impactando positivamente o desenvolvimento social do Brasil", exaltou Patricia Abravanel (47), ao lado das irmãs Rebeca (43), com seu Alexandre Pato (35), e Silvia (53), com o noivo, Gustavo Moura (36).

E por falar em família, Ronaldo fez questão da presença dos filhos: Ronald (24) com a namorada, Raisha; Maria Sophia (14) e Maria Alice (13). Só faltou Alexander (19)! Na lista do leilão, itens como uma camisa da Seleção Brasileira autografada por Pelé (1940-2022), Neymar Jr. (32) e Ronaldo, um encontro com David Beckham (49) em Miami e um desfile exclusivo da Giorgio Armani em Milão instigaram os bolsos dos convidados.

"Uma noite de impacto!", definiu o apresentador João Silva (20), filho de Fausto Silva (74), que chegou acompanhado da mãe, Luciana Cardoso (47), e do irmão, Rodrigo (16). Na ocasião, a mulher de Faustão falou sobre a saúde do apresentador. "O problema ainda não foi superado. Estamos

fazendo o trabalho que precisa ser feito. Mas a união familiar é o mais importante, traz a força para que cada obstáculo seja superado no dia a dia", explicou ela.

O clima de romance, claro, se fez presente! Companheiro de Ronaldo nos gramados, Kaká (42) não economizou nos beijos com sua Carol Dias (29), assim como Schynaider Moura (36) e seu Bruno Garfinkel (46), Felipe Andreoli (44) e Rafa Brites (38), além de Igor Rickli (40) com sua Aline Wirley (42).

Responsável por narrar inúmeros gols e dribles de Ronaldo, Galvão Bueno (74) subiu ao palco e usou sua voz para exaltar os feitos de Ronaldo. "Ele sempre se esforçou na carreira e para ser o melhor do mundo da Copa do Mundo de 2002, ser pentacampeão e ser um Fenômeno", frisou Galvão, na noite que ainda contou com a presença do ex-jogador Denilson (47) com sua Luciele Di Camargo (47), da digital influencer Silvia Braz (43) e da atriz Cris Vianna (47).

"Que o trabalho da fundação continue dando cada vez mais frutos e atravessando a vida de mais e mais pessoas. Um prazer fazer parte deste momento", afirmou Cris, impressionada com as ações da entidade que desenvolve projetos voltados para as comunidades de todo o Brasil. "Em nome dos nossos fenômenos impactados e os que ainda serão, minha gratidão sempre", finalizou Celina.

