Por que Zé Felipe não tem carros de luxo? Ele explica decisão

Zé Felipe conta qual é o verdadeiro motivo para não comprar carros de luxo como outros famosos que tem a mesma idade que ele

O cantor Zé Felipe surpreendeu ao contar o motivo para não comprar carros de luxo. Dono de uma fortuna milionária, ele não faz como outros famosos e não investe o seu dinheiro em veículos de marcas sofisticadas.

Ao ser questionado por um fã sobre o motivo para não ter um carro da Ferrari, Lamborghini ou outra marca de luxo, ele revelou a verdade. “Nem carteira eu tenho. Acho que carro é assim: ou você ama, ou você não liga. Eu nunca liguei não”, disse ele.

Vale lembrar que Zé Felipe tem uma fortuna estimada de R$ 110 milhões, informou a revista Forbes. Ele é casado em comunhão parcial de bens com a influencer Virginia Fonseca e é pai de três crianças: Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de 2 anos, e José Leonardo, de 3 meses.

Zé Felipe fala sobre a dieta da esposa

O cantor Zé Felipe surpreendeu ao fazer um comentário sobre a nova dieta de sua esposa, Virginia Fonseca. Há pouco tempo, ela aderiu à dieta do ovo, que consiste em comer várias claras de ovos nas refeições. A famosa sempre impressiona ao mostrar o seu prato repleto de ovos cozidos nos Stories do Instagram. Desta vez, o marido dela revelou sua preocupação e ainda brincou com a esposa.

Zé sugeriu que tem receio que ela invente outra dieta inusitada. “Vi um vídeo da Gracyanne Barbosa comendo carne congelada. Eu mandei para você. Estou com medo da minha esposa ficar assim, comendo carne congelada. Já está a um passo, para quem está comendo tudo isso de ovo por dia”, disse ele.

Porém, Virginia descartou a possibilidade. “Você está de conversa fiada demais”, disse ela, e completou: “Olha as ideias”.

Vale lembrar que Virginia Fonseca já recuperou o seu corpo de antes da gestação do terceiro filho, José Leonardo. Nas redes sociais, ela mostrou que sua barriga já está trincada e em forma apenas dois meses depois de dar à luz.

