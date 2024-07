Rayssa Leal faz desabafo e reclama de ter sido 'esquecida' em pista de skate

'Não dá pra voltar', contou Rayssa Leal em seu Stories onde reclama que ela e a equipe do skate brasileiro estão há 3 horas aguardando um ônibus

Rayssa Leal e seus companheiros de equipe do skate estão passando um perrengue em Paris. Acontece que a atleta foi treinar na pista onde será a competição no final de semana e, ao ir embora, o ônibus oficial dos Jogos Olímpicos não apareceu para buscá-los no horário que estava combinado.

No vídeo publicado em seu stories, ela explicou que estava marcado que o ônibus chegaria às 16h20 e já eram 19h17 e nada do transporte chegar para levá-los de volta à Vila Olímpica para jantarem e descansarem após um dia de treinos.

A fadinha ainda mostrou Gabi Mazetto, que também é competidora do skate street, tirando os tênis e colocando chinelos enquanto esperava. A atleta desabafa: "Todo mundo esperando um tal de ônibus chegar e não chega. Ninguém está entendendo isso aqui. Não tem o que fazer, não dá pra sair desse lugar aqui e voltar caminhando para a vila".

Recentemente a atleta também desabafou sobre a dificuldade de se adaptar ao fuso horário de Paris."O fuso horário está me matando, mas vou tentar segurar pelo menos até umas 21h, 21h30, 22h. Amanhã já tem treininho cedo", contou. A atleta já fez o reconhecimento da pista e está ansiosa para o começo dos treinos na terça-feira, 23.

"Fizemos o reconhecimento da pista, fomos lá dar uma olhada. Não pude andar de skate, mas amanhã já começam os treinos. A gente não pode fazer filmagens na pista para postar para vocês, etão a gente vai se falando. Vou falando como foi o treino, mas se eu não aparecer mais aqui é porque eu dormi e vou aparecer só amanhã. Estou com muito sono", explicou.

