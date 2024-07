Letícia Bufoni defende de Rayssa Leal em redes sociais: "Ninguém mexe’

A skatista defendeu Rayssa Leal, por não ter conseguido levar sua mãe como acompanhante para os Jogos Olímpicos em Paris, na França

Nesta terça-feira, 23, Letícia Bufoni usou suas redes sociais para defender a atleta Rayssa Leal. A skatista vem enfrentando um grande impasse por não ter conseguido levar sua mãe como acompanhante para os Jogos Olímpicos.

A atleta, que é amiga de Rayssa e a chama de "filha", saiu em defesa da jovem, que tem apenas 16 anos. "Calma que a mami embarca pra Paris amanhã pra colocar ordem no barraco. Ninguém mexe com a minha filha...mexeu com ela, mexeu comigo!", escreveu a atleta.

Isso porque a equipe da skatista de 16 anos tentou hospedar a mãe dela, Lilian Mendes, no mesmo local, para acompanhar a filha, sem sucesso. Tatiana Braga, que está por trás da carreira da skatista Rayssa Leal, a "Fadinha" do skate, revelou as dificuldades da equipe em levar a mãe da jovem, Lilian Mendes, para perto dela como suporte emocional durante as Olimpíadas de 2024.

Calma que a mami embarca pra Paris amanhã pra colocar ordem no barraco 😜😈

Ninguém mexe com a minha filha… mexeu com ela mexeu comigo! — Leticia Bufoni (@LeticiaBufoni) July 23, 2024

Segundo Tatiana, existe discussões com a Comissão Olímpica Brasileira (COB) para que Lilian esteja próxima da filha durante a competição em algum momento.

Tatiana pontuou que a ideia surgiu após a equipe perceber que Rayssa ficava bastante abalada sem ter alguém da família por perto. Nos Jogos Pan-Americanos, como relatou a CEO da TB Sports, a Fadinha foi às lágrimas ao sentir saudade da mãe:

"Ela ligou da pista falando: 'eu queria que a mamãe estivesse aqui'. A mãe não tinha acesso ao treino dela. A gente não precisa que uma menina de 16 anos peça para que a mãe esteja ali... Não é porque é um momento frágil, mas porque era a única que ela gostaria de olhar. Nós quanto adultos (também precisamos disso", reforçou a empresária.

Ainda nesta terça, a mãe de Rayssa Leal fez uma homenagem para a filha no Instagram. Lilian Mendes destacou que chegou o momento de a filha "escrever mais um grande capítulo na sua História" e realizar o sonho olímpico. Ela destacou o desafio de Rayssa encarar a competição sem a mãe do lado.