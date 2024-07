Rayssa Leal explica por que ficou de fora da abertura das Olimpíadas

Rayssa Leal, a Fadinha do Skate, explicou o motivo de não estar presente na abertura oficial dos Jogos Olímpicos de Paris

Nesta sexta-feira, 26, aconteceu a abertura oficial dos Jogos Olímpicos de Paris, na França. O evento aconteceu no Rio Sena, ponto turístico da Cidade Luz.

Porém, a ausência de Rayssa Leal, a Fadinha do Skate, foi notada durante o grande evento. Em seu Instagram Stories, a atleta explicou que todo o time de skate ficou de fora e contou os motivos.

“Oi gente, tudo bem? Galera já está descendo para a abertura, vi a Jamaica ali, minha visão é boa. Por que a gente do skate não vai? Vou contar para vocês. É porque amanhã já começa a competição do skate”, disse ela.

Em seguida, a jovem contou que eles precisam descansar. “Amanhã já tem o masculino e depois de amanhã o feminino. Vozes experientes me falaram que a abertura é muito cansativa, passa muito tempo em pé. Então, para poder descansar, a galera optou que quem fosse competir um ou dois dias depois, não fosse na abertura. Quem sabe no futuro eu tenha oportunidade de participar, balançar uma bandeira", finalizou.

Desabafo

Rayssa Leal e seus companheiros de equipe do skate passaram um perrengue em Paris. Acontece que a atleta foi treinar na pista onde será a competição no final de semana e, ao ir embora, o ônibus oficial dos Jogos Olímpicos não apareceu para buscá-los no horário que estava combinado.

No vídeo publicado em seu stories, ela explicou que estava marcado que o ônibus chegaria às 16h20 e já eram 19h17 e nada do transporte chegar para levá-los de volta à Vila Olímpica para jantarem e descansarem após um dia de treinos.

A fadinha ainda mostrou Gabi Mazetto, que também é competidora do skate street, tirando os tênis e colocando chinelos enquanto esperava. A atleta desabafa: "Todo mundo esperando um tal de ônibus chegar e não chega. Ninguém está entendendo isso aqui. Não tem o que fazer, não dá para sair desse lugar aqui e voltar caminhando para a vila".

Recentemente a atleta também desabafou sobre a dificuldade de se adaptar ao fuso horário de Paris."O fuso horário está me matando, mas vou tentar segurar pelo menos até umas 21h, 21h30, 22h. Amanhã já tem treininho cedo", contou.