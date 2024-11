Raphael Ghanem fala sobre censura de palavrão na internet e no humor: 'Isso é uma bobagem'

Ao falar sobre o espetáculo Se é que você me entende, Raphael Ghanem relembra censura

Raphael Ghanem(34) se encontrou no humor e tem conquistado uma legião de fãs em todo o Brasil a cada dia que passa. Antes ator de novelas da Globo, ele viu na comédia a oportunidade de não ficar parado. Ao relembrar inúmeros trabalhos já realizados ao longo da carreira, recorda o espetáculo Se é que você me entende, um Stand up Comedy, repleto de interações e improvisações.

No espetáculo, o humorista usa a frase tema para brincar sobre situações do cotidiano, sempre com respeito. Ao recordar a temática do projeto, ele relembra que, o palavrão usado com frequência em shows do gênero, era censurado na internet.

"Teve um momento em que não podia falar palavrão [que bloqueavam o vídeo], isso é uma bobagem, na minha opinião, embora tenha local e tempo pra tudo. É da nossa cultura, da nossa expressão, o Rio de Janeiro tem muito disso do linguajar, a gente fala palavrão e vai equilibrando até achar o ponto certo de não ficar inconveniente. Mas o palavrão é legal, ele é expressão. E aí a internet quis excluir, banir os vídeos porque não podia", recorda em entrevista à CARAS Brasil.

Ghanem explica que o Se é que você me entende foi criado como uma forma de driblar essa censura e divertir o público dentro do respeito. "Eu trouxe a ideia que é você falar bobagem, aquela putaria, aquela brincadeira de adulto, mas com o 'Se é que você me entende'", conta.

Sucesso na comédia, Raphael já atuou nas novelas A Lei do Amor (2016) e Malhação (1995-2020). Ele conta que sempre foi comediante. Apesar de lotar salas de espetáculos, o artista reconhece que gostaria de atuar e lamenta a falta de oportunidades.

"Sou comediante, trabalho como ator quando me colocam, mas eu trabalho mais como comediante desde sempre. Fiz de tudo, mas a função que mais me trouxe remuneração foi a comédia. Então me considero comediante. Eu comecei a trabalhar como ator, mas não tinha trabalho. A comédia me deu trabalho, devo muito a comédia", afirma.

