Miá Mello fala sobre desafio da maternidade: ‘Veio para dar tapa na cara’

Em entrevista à CARAS Brasil, Miá Mello relembra segunda gestação e fala sobre desafios da maternidade

Atualmente em cartaz com a peça Mãe Fora da Caixa, no Teatro Multiplan MorumbiShopping, em São Paulo, Miá Mello (43) vive dilemas e situações da maternidade real através da sua personagem. A experiência adquirida com a vida a ajudou a protagonizar o espetáculo querido pelo público e com inúmeras sessões esgotadas.

Mãe de Nina e Antônio, ela conta que a gestação do caçula foi complicada por conta de imprevistos. A atriz descobriu de última hora que faria uma cesariana, já que o bebê havia crescido mais que o esperado. Em entrevista à CARAS Brasil, ela relata sua experiência. "Você pode fazer para se sentir acolhida na maternidade, a troca, ela é muito potente e era muito simples de ser feita", afirma.

"Não sempre né, muitas vezes você não tem o apoio, você não tem com quem trocar, mas uma vez que você tem minimamente esse lugar pra trocar é uma coisa que ela tem um acolhimento muito potente, pelo menos pra mim foi uma das coisas que mais me transformou, eu tinha vindo de uma temporada, eu morava no Rio de Janeiro, a minha família toda morava assim, espalhada pelo Brasil ou em São Paulo, então eu não tive aquela rede de apoio familiar", diz.

Miá relembra sua segunda gestação e revela que depositou expectativas sobre pontos que seriam diferentes em comparação com a primeira. O esperado anunciado pelos mais experientes no tema não aconteceu.

"Eu vim de uma maternidade muito desafiadora, num lugar onde eu planejei tudo do nascimento do Antônio, tudo, imagina, meu primeiro parto normal, meu segundo parto vai ser normal, o segundo filho é sempre mais fácil, todo mundo me garantiu, e tudo foi diferente do que eu esperava, e eu digo mais, eu acho que foi, principalmente foi diferente porque eu cravei muitas definições, e a maternidade veio pra te dar tapas na cara pra falar, 'você não vai controlar nada amor, você não tem esse poder desculpa, coisa muito maior pra você'", recorda.

"Então foi nesse lugar, eu planejei tudo, eu planejei exatamente o dia que eu engravidar pro dia que eu nascer, bom, não tive parto normal, tive cesárea porque ele nasceu de quase 42 semanas e ele cresceu tanto que ele não descia, eu tive 10 de dilatação, mas eu não consegui, ele não passava então tive que fazer uma cesárea. Tudo que eu planejei foi indo pra um lugar que não era exatamente o que eu estava planejando, então eu vinha pra um lugar em que eu estava me sentindo muito frustrada com muita dificuldade em aceitar", conclui.

VEJA ENTREVISTA DE MIÁ MELLO:

