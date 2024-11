Rafaella Justus reencontra atriz que é sua ‘irmã de alma’

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus celebra reencontro com atriz que é uma de suas grandes amigas na vida pessoal

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, a jovem Rafaella Justus, de 15 anos, celebrou o reencontro com a atriz Pietra Quintela em um evento nesta semana. As duas apareceram sorridentes nas redes sociais ao posarem juntas.

Elas são amigas de infância e apareceram deslumbrantes com looks sofisticados no evento. Veja as fotos abaixo!

Vale lembrar que Rafa já chegou a definir Pietra como sua irmã de alma. A declaração aconteceu no aniversário da amiga há alguns meses. “Dia da minha irmã de alma! Tenho um orgulho imenso da mulher incrível que você está se tornando! Tudo de mais lindo do mundo! Conta comigo para tudo! Te amo muito”, disse ela nos stories do Instagram.

Pietra Quintela já atuou na novela Poliana Moça, do SBT, e foi a protagonista do filme Princesa Adormecida.

Pietra Quintela e Rafaella Justus

Pietra Quintela e Rafaella Justus

Rafaella Justus surpreende ao responder em quem daria uma cadeirada

Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, usou as redes sociais no domingo, 13, para interagir com seus seguidores. Em uma das mensagens, uma seguidores expôs a vontade de dar uma cadeirada em uma colega de trabalho e, de forma bem-humorada, a jovem disse que, de vez em quando, sente a mesma vontade.

Nos stories do Instagram, ela apareceu ao lado da cunhada, Francieli Justus. "Eu quero dar uma cadeirada na menina que trabalha comigo. Devo?", quis saber a pessoa. "Eu também quero dar uma cadeirada em todo mundo que fala merd* e eu cruzo na rua", disse ela, que surpreendeu a esposa de Ricardo Justus.

Em seguida, Rafa ressaltou que é importante saber seus limites. "Mas uma coisa é querer e outra é saber seus limites. Joga um verde, sem perder razão", aconselhou. "Você pode dar uma cadeirada psicológica. Inventa um termo. Coloca a pessoa no lugar dela. E ela vai sentir mais do que fisicamente", aconselhou Fran.

Leia também: Ticiane Pinheiro é pega de surpresa com pedido de Rafaella Justus: ‘Facada no peito’