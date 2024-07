Rafa Kalimann faz desabafo sobre superação: 'Orgulhosa de mim'

Rafa Kalimann usou as suas redes sociais para fazer um desabafo sobre um período complicado que viveu e comentou sobre sua superação

Nesta segunda-feira, 15, Rafa Kalimann compartilhou em sua conta no Instagram diversas fotos de seus últimos dias. Na legenda, a atriz fez um desabafo sobre um período complicado que viveu e falou de sua superação.

"Sinto vontade de compartilhar meus últimos dias e isso já é um enorme sinal para mim. Tem sido mais suave e muito mais leve, estou orgulhosa de mim e dessa paz de espírito que vem me transbordando fazendo com que meus amigos e os que me cercam percebam que estou voltando, estou aqui. Minha mutação vem sendo grande e nem todos os dias fáceis. Mas ela está acontecendo no seu fluxo, no seu tempo, da forma que é necessária para mim", começou ela.

Em seguida, a famosa contou as atividades que a ajudaram a superar. "Trabalhar, estar apaixonada, comer coisas gostosas, ver meus amigos, gravar um programa especial a ponto de me arrancar lágrimas com mulheres que admiro, até a saudade da minha família.. assim vou me movimentando, sendo da minha maneira, a que gosto de ser e me reconhecendo (ufaa) depois de um longo processo onde a luz estava distante do meu campo de visão. O sorriso está aqui, e ele vem lá do fundinho da alma. Graças a Deus", finalizou.

Atualmente, Rafa Kalimann está no ar como a Jéssica de Família É Tudo, novela exibida pela Rede Globo.

Formação de atriz

Após dividir opiniões sobre a atuação na novela Família É Tudo, da TV Globo, Rafa Kalimann se abriu sobre o preparo que teve antes de estrear como atriz na programação da emissora. Em entrevista ao programa Encontro, a influenciadora reforçou que possui um diploma em atuação e que tem conhecimento de longa data da área.

"Eu sou atriz e acho muito importante falar sobre isso, porque tem essa dificuldade das pessoas entenderem isso. Faço teatro desde os 11 anos e, claro, a internet, o 'Big Brother' abriram muitas portas para mim", reconheceu a artista.