Thalia lamenta morte da irmã aos 64 anos: 'Dor indescritível'

A cantora Thalia realizou uma homenagem emocionante em despedida a irmã, que faleceu na sexta-feira, 8, após um período na UTI

A cantora e atriz mexicana Thalia usou as redes sociais para compartilhar uma homenagem emocionante à irmã, a jornalista Ernestina Sodi, que morreu aos 64 anos na última sexta-feira, 8. A familiar da famosa estava internada na UTI há cerca de duas semanas, após sofrer um infarto.

Em seu Instagram oficial, Thalia reuniu diversas fotos especiais ao lado de Ernestina e ressaltou o quanto a irmã fará falta a todos que a amam incondicionalmente. Ela ainda agradeceu a oportunidade de ter se despedido em vida. "O mesmo sol, mar, brisa e amor em uma só pessoa. A alegria, a resiliência, a bondade e a própria vida em todo o seu ser Ernestina", iniciou.

"Deus permitiu que despedisse de todos os que te amam nestes dias, onde, como a guerreira que és, lutaste até o último segundo para estares aqui, por nos dares o teu sorriso, por olhares os nossos olhos e por partilharmos lágrimas juntos como a família que somos. Titi, eu sei que você está reencontrando mamãe e papai e amigos que se adiantaram a nós, mas acima de tudo, você já está diante do nosso Deus amado!", continuou Thalia.

"Aqui vamos sentir falta dos teus abraços, das tuas mãozinhas cheias de carícias, dos teus olhinhos azuis cheios de estrelinhas, dos teus cabelos como de ouro, das tuas lindas conversas, de toda a tua presença humana. Eu não sabia que meu coração poderia continuar quebrando mais um pouquinho, me dando uma nova dor totalmente indescritível. A dor de quem perde um irmão", concluiu a atriz.

Nos comentários, diversos amigos e fãs de Thalia deixaram mensagens de carinho e apoio à família, que enfrenta um momento bastante delicado. "Todo nosso amor para vocês! Nossa guerreira", escreveu um internauta. "Que Deus te proteja nesse momento de muita dor. Te amo, Taly", disse outro.

Gaby Spanic se justifica após atacar Thalia

Recentemente, em um episódio do reality show Segredos de Vilãs, exibido no México, Gabriela Spanic criticou Thalia e afirmou que a cantora subiu de nível após se casar com o empresário bilionário Tommy Mottola.

"Thalia, antes do Mottola, era uma trabalhadora assalariada como qualquer outro mortal. Ela não era a melhor cantora nem a melhor atriz, mas de repente se casa e sobe ao nível de Cher, de Madonna? Quem acredita que seu sucesso seja fruto do talento é estúpido", disse a famosa.

Após a repercusão, Gaby se justificou e afirmou que foi tudo combinado. "Não se escandalizem, esse é um reality show chamado Segredos de Vilãs. Estava no roteiro falar isso sobre a Thalia. É uma fala da Paola Bracho, não minha. Eu até sigo Thalia aqui no Instagram", disse ela, se referindo à sua personagem na novela A Usurpadora.