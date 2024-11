Por onde anda Jackeline Petkovic? Afastada da TV, apresentadora celebra 44 anos

Jackeline Petkovic completa 44 anos neste domingo, 10; relembre momentos marcantes da apresentadora e saiba mais sobre os projetos atuais da artista

Uma das apresentadoras mais famosas na década de 1990, Jackeline Petkovic completa 44 anos neste domingo, 10. Apesar de afastada da televisão, a personalidade nunca ficou de fora da mídia, e até hoje é lembrada pela sua atuação no programa Bom dia & Cia, do SBT; confira momentos mais marcantes da carreira da artista.

Sucesso na televisão desde a sua estreia em 1997, no programa Fantasia, do SBT, a loira foi destaque da emissora, conquistando o Bom Dia & Cia, um ano após a sua chegada. Por conta do seu talento, Jackeline Petkovic conquistou o respeito e admiração de Silvio Santos (1930-2024).

Depois do sucesso no SBT, ela migrou em 2006 para outra emissora, e ficou apresentadora na RedeTV!, no programa Insomnia, e em 2008 esteve a frente do Território Livre, na Rede 21. Jackeline também fez trabalhos como atriz, participando do filme Didi, O Cupido Trapalhão, em 2003 e da novela Metamorphoses, da Record, em 2004.

EXPERIÊNCIA TRAUMÁTICA

Em 2009, a apresentadora sofreu um acidente de carro em Osasco, São Paulo, e ficou quatro dias internada. Na ocasião, ela estava acompanhada do filho Enzo, de dois anos - por sorte, ele não sofreu nenhum ferimento por estar na cadeirinha.

Depois do trauma, Jackeline Petkovic fez apenas trabalhas em pequenos canais, como TV Alphaville, RBTV e Terra Viva. Até que, em 2017, ela decidiu deixar a carreira na televisão de vez - seu último trabalho foi como apresentadora do Plantão Animal, da RedeTV!.

Afastada da televisão, Jackeline Petkovic atualmente compartilha a sua rotina noInstagram e conquistou 1 milhão de seguidores. Em seu conteúdo, ela mostra vídeos em que aparece cantando e publica fotos de sua rotina de trabalhos e cuidados pessoais.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE JACKELINE PETKOVIC NAS REDES SOCIAIS: