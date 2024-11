Heloísa Honein levanta bandeira sobre empoderamento feminino: 'A gente é livre'

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Heloísa Honein avalia conquistas em sua trajetória na arte e confessa sobre direitos das mulheres

Heloísa Honein (25) concluiu mais um desafio em sua carreira ao encerrar às gravações de No Rancho Fundo, novela exibida na faixa das seis da Globo, e que a consagrou ainda mais ao estrelato no Brasil. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz celebra atual momento de sua jornada na arte e fala sobre empoderamento feminino: "A gente é livre".

Com o término de No Rancho Fundo, a estrela se prepara para um período de férias. Ela, no entanto, não vai ficar muito tempo longe das telinhas. Isso porque novos trabalhos já estão com estreias confirmadas para 2025: Guerreiros do Sol, a próxima novela do Globoplay.

Sobre esse próximo projeto, a atriz adianta as expectativas, mas reforça que está bastante focada em colher os frutos do atual momento de sua carreira. Heloísa Honein relembra o convite para integrar o elenco de Guerreiros do Sol.

"No momento não tenho expectativas sobre isso, porque tô vivendo o momento presente (risos). Tive como base o livro “Maria bonita- sexo, violência e mulheres no cangaço” de Adriana Negreiros. Ler esse livro foi fundamental para entender a época, a história e ter um olhar feminino pra coisa. Houve o convite pro teste. Eu fiz o teste e passei", relembra.

Heloísa Honein ganhou notoriedade do grande público na novela Todas as Flores (2022), projeto esse que marcou a estreia da atriz na Globo. Na trama, ela era Brenda, uma personagem sensual e que teve grande repercussão pela sua liberdade.

A atriz fala sobre a pressão que a sociedade coloca nas mulheres, sobretudo, para engravidarem. Heloísa Honein declara: "A gente é livre para ter e livre para não ter, também. Simples assim", finaliza a atriz.

Leia mais em:Heloísa Honein muda o visual após o fim da novela No Rancho Fundo: 'Voltei'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE HELOÍSA HONEIN NAS REDES SOCIAIS: