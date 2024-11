Rafa Kalimann se declara ao namorado em data especial: 'Bem felizes'

Fofos! Rafa Kalimann fez uma declaração especial ao namorado, o ator Allan Souza Lima, em celebração ao primeiro ano de união do casal

A influenciadora digital e atriz Rafa Kalimann usou as redes sociais na noite de terça-feira, 5, para compartilhar uma declaração especial ao namorado, o ator Allan Souza Lima. Em seu Instagram oficial, a famosa reuniu momentos marcantes ao lado do companheiro e celebrou o primeiro ano de união do casal.

"1 ano de nós, charme. De um encontro que não tinha como correr porque a vida tava mexendo os pauzinhos há tempos pra fazer acontecer. Um ano do nosso primeiro dia, da cervejinha na Bambina cantando banda Magníficos e não vendo opção a não ser deixar sermos nós", iniciou Rafa na legenda da publicação.

"365 dias que o frio na barriga está aqui me mostrando que tenho meu melhor amigo como namorado, que amadureceremos muito juntos e que nossa força maior tá aí, na nossa evolução... que a paixão adolescente que nos alimenta tanto faz ser cada dia mais gostoso esse melhor abraço. Um bom dia pra ser vivido, um bom encontro. Obrigada aí Paizinho, tem duas pessoas bem felizes por aqui, continue blindando", completou a atriz.

Nos comentários, Allan Souza Lima fez questão de retribuir o carinho da companheira e também deixou uma mensagem romântica: "Ain, charme! Tantos sorrisos contam nossa história! Te amo!", declarou ele. Diversos amigos famosos e internautas ainda celebraram a data especial do casal.

"Que delícia de vídeo, tão bom te ver feliz. Lindos", escreveu uma seguidora. "Felicidades sempre, vocês se completam demais!", disse outra. "O par perfeito", falou uma terceira. "Lindos! Cada vez mais amor e alegrias na vida de vocês", desejou mais uma.

Confira a publicação de Rafa Kalimann:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Rafa Kalimann aproveita viagem aos Emirados Árabes com Sabrina Petraglia e Nathalia Dill

Recentemente, Rafa Kalimann movimentou as redes sociais ao compartilhar uma viagem luxuosa realizada ao lado de Sabrina Petraglia e Nathalia Dill. O trio aproveitou um passeio nos Emirados Árabes junto com o elenco de Família É Tudo, da TV Globo, para comemorar o sucesso da novela; confira detalhes!

Leia também: Allan Souza Lima defende sua namorada, Rafa Kalimann, após críticas