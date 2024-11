Quanto amor! Poliana Rocha e Leonardo trocam beijos em navio

Poliana Rocha e Leonardo marcaram presença no navio de Maiara e Maraisa e fizeram questão de trocar muitos beijos na frente das câmeras

Nesta sexta-feira, 29, Maiara e Maraisa partiram para a segunda edição do cruzeiro da dupla e o navio contou com a presença de Leonardo e Poliana Rocha.

O casal fez a alegria dos fãs ao subir no palco e ainda esbanjou amor ao trocar muitos beijos na frente das câmeras.

Para a ocasião, a digital influencer apostou em um vestido marrom justinho enquanto o cantor optou por um look confortável com camisa de manga curta na cor preta e calça jeans.

Amor

A esposa de Leonardo, Poliana Rocha, encantou ao compartilhar uma foto em clima de romance com o sertanejo no navio Cabaré. Acompanhando o amado na embarcação especial, a loira postou na quinta-feira, 28, o clique recebendo carinho do famoso.

Vestida como a dona do Cabaré para entrar no clima do tema escolhido para o navio, a influenciadora surgiu deslumbrante recebendo um beijo bem apaixonado do pai de seu filho. A empresária então usou o registro especial para se declarar para o esposo, com que está casada desde 1995.

"Parceiro de vida", escreveu ela para Leonardo. Nos comentários, os internautas admiraram o casal. "Que lindos", elogiaram. "Respeita os donos do Cabaré", disseram outros.

Na quarta-feira, 27, Poliana Rocha surpreendeu ao mostrar seu look de Cabaré para a noite no navio. A famosa impressionou ao publicar um vídeo exibindo os detalhes da produção com um vestido ousado.

O aniversário de Poliana Rocha foi na quarta-feira, 13, e a empresária recebeu várias surpresas logo ao acordar. Ao chegar na sala de mansão em Goiânia, a loira teve uma festinha surpresa organizada por seus funcionários e em seguida encontrou vários presentes enviados por Leonardo na mesa.

No local, o sertanejo deixou alguns mimos para sua companheira, que completou 48 anos. O pai de Zé Felipe então deu uma cesta recheada de coisas que a mulher adora comer como castanhas, frutas secas e chocolate. Mas as lembranças não pararam por aí. Veja tudo aqui!

