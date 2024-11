Poliana Rocha elege bolsa de R$ 70 mil para cruzeiro de Leonardo

Poliana Rocha e Leonardo posaram antes de embarcar em cruzeiro do cantor e a influenciadora apostou em uma bolsa de R$ 70 mil

Nesta terça-feira, 26, Leonardo e a esposa Poliana Rochaembarcaram no Navio Cabaré, cruzeiro do cantor sertanejo, que partiu do Porto de Santos.

O casal fez questão de posar para os fotógrafos presentes no local e ainda trocaram muitos beijos na frente das câmeras.

Além disso, Poliana apostou um look básico, mas com um item luxuoso. A digital influencer escolheu uma bolsa Birkin, modelo raro da grife Hermès, considerado um dos mais caros do mundo.

O modelo escolhido por Poliana chega a ser vendido por U$ 12,5 mil, o que equivale a mais de R$ 70 mil.

Foto antiga

A esposa do cantor Leonardo, a influenciadora digital Poliana Rocha, repostou uma foto relembrada por um fã clube do marido na quarta-feira, 20. Casada desde 1995 com o sertanejo, a mãe de Zé Felipe mostrou como era sua aparência no passado.

Ainda loira e de biquíni, a empresária apareceu ao lado do famoso e comentou que na época estava na casa dos 20 anos. Atualmente, recém-chegada aos 48 anos, a sogra de Virginia Fonseca impressionou ao mostrar que não mudou quase nada e que está até mais sarada.

"Eu e meu 20 e poucos aninhos...", escreveu a vovó de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo esbanjando toda sua beleza.

Ainda recentemente, Poliana Rocha resgatou outro clique do passado com Leonardo e encantou os fãs ao exibir como eles eram no início do casamento. No podcast, A Virada de Chave, a famosa contou como fez para perdoar as traições do sertanejo e prosseguir com o casamento. "Tal situação que vivi, perdoei e nunca mais falei em casa sobre isso. É de alma mesmo. Perdoo do coração, porque não quero isso dentro de mim, não quero nada que me faz mal. Se for para ficar remoendo aquele sentimento, então você não perdoou", opinou.

