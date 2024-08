Previsão para Ana Hickmann, festa de Rafa Justus e diagnóstico de Bonner agitam semana

Previsão do futuro de Ana Hickmann; novidades na festa de Rafa Justus e afastamento de Bonner chamaram atenção dos leitores da CARAS Brasil; confira

Essa semana deu o que falar no mundo dos famosos e foi bastante agitada! Teve um pouco de tudo. Entre os assuntos que mais chamaram a atenção dos leitores da CARAS Brasil, estão: a previsão de Márcia Sensitiva sobre o futuro de Ana Hickmann (43) na televisão; novidades na festa de 15 anos Rafaella Justus (14) e e o diagnóstico do jornalista William Bonner (60) mas não para por aí. Veja tudo o que bombou nos últimos dias.

No início da semana, segundo o portal Notícias da TV, o contrato de Ana Hickmann com a Record TV, expira no final deste ano e pode não ser renovado. Com isso, o empresário da famosa até teria sondado o interesse de outras emissoras, como SBT, Band e RedeTV.

Diante dessa repercussão, a CARAS Brasil conversou com Márcia Senstiva que previu o futuro da apresentadora. Ela avaliou que Ana Hickmann está em uma fase de mudanças e ainda mencionou que a comunicadora vive um momento de grandes oportunidades pessoais e profissionais.

ROMPENDO COM AS TRADIÇÕES

Nas tradicionais festas de 15 anos, é comum que as debutantes sejam apresentadas e dancem com um príncipe, que pode ser um amigo especial, namorado, ou até mesmo um famoso contratado para o evento. No entanto, nessa semana, Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro (48) e Roberto Justus (69), surpreendeu ao anunciar que não seguirá essa tradição.

Em suas redes sociais, Rafaella abriu uma caixinha de perguntas para interagir com os seguidores e respondeu a várias dúvidas sobre sua festa, que acontecerá no final de agosto. Quando uma fã perguntou por que ela desistiu de ter um príncipe, a jovem, geralmente discreta, revelou que inicialmente tinha planos de dançar com alguém especial.

O QUE ELE TEM?

O apresentador William Bonner surpreendeu seus seguidores na noite desta quinta-feira, 15, ao anunciar que foi diagnosticado com Covid-19. O comunicador mostrou uma foto do seu teste positivo nas redes sociais e colocou um emoji usando máscara na legenda.

Com o diagnóstico, Bonner deve se afastar da bancada do Jornal Nacional enquanto se recupera. O apresentador voltou das férias há poucas semanas, depois de ficar uma semana afastado do telejornal.

LUTO!

As autoridades estão focadas no resgate dos corpos das vítimas da queda do avião em Vinhedo, no interior de São Paulo. No início da semana, em uma declaração na imprensa, o bombeiro Maycon Cristo, que é o porta-voz da corporação, contou que os corpos seguem em seus assentos, o que vai facilitar a identificação da equipe do IML (Instituto Médico Local) com base nas informações do check in.

A identificação dos corpos será feita por peritos por meio das impressões digitais. Caso não seja possível devido as condições dos corpos, a identificação passa para a arcada dentária e o exame de DNA.

