Bombeiro choca ao revelar como estão os corpos no avião que caiu

“Corpos estão como se tivessem sentados”, diz bombeiro que faz parte do resgate das vítimas da queda do avião em Vinhedo

As autoridades estão focadas no resgate dos corpos das vítimas da queda do avião em Vinhedo, no interior de São Paulo. Até o momento, 26 corpos já foram retirados dos escombros e o trabalho da equipe do Corpo de Bombeiros segue acontecendo para que a identificação seja feita e os restos mortais sejam enviados para as famílias. Com isso, um membro dos bombeiros revelou detalhes de como os corpos foram encontrados.

Em uma declaração na imprensa, o bombeiro Maycon Cristo, que é o porta-voz da corporação, contou que os corpos seguem em seus assentos, o que vai facilitar a identificação da equipe do IML (Instituto Médico Local) com base nas informações do check in.

"O avião caiu como se estivesse chapado no chão. Então a gente tem o desenho da aeronave no chão. A gente consegue fazer a identificação por fileiras, da cabine para a cauda. Conforme a gente localiza uma fileira, retira, identifica todos, parte para a próxima. Todos os corpos estão como se estivessem sentados nos assentos. Lógico que tem a dinâmica da queda, a dinâmica do movimento de quando bate no solo, mas as vítimas estão dentro desse organismo da aeronave, não tem corpos ejetados", disse ele ao site Metrópoles, e completou: "A parte da frente da aeronave teve um dano menor na queda. Então a gente conseguiu, de uma maneira não tão difícil, retirar os primeiros corpos".

A tenente Olivia Perrone contou como está sendo feita a retirada. “Ao mesmo tempo qeu vou retirando essas ferragens para posterior investigação por parte da Força Aérea, retiro os corpos. Vou abrindo espaço no avião porque realmente, fundiu-se [corpos e ferragens] o que é muito comum em acidentes de trânsito, quando o corpo da vítima fica preso às ferragens do veículo”, disse ela, segundo o site UOL.

Ela ainda deu mais detalhes sobre as condições dos corpos que já foram resgatados. “São corpos muito prejudicados que somente o IML e uma perícia mais detalhada vão poder afirmar com exatidão quem eram aquelas pessoas. Dessas duas pessoas (identificadas) é possível visualizar parte da vestimenta, porém, muitas vítimas estão carbonizadas, então todo tipo de vestimenta, acessórios ou marca superficial do corpo está totalmente prejudicada. Vai ser realmente no DNA conseguir identificar”, informou. As duas vítimas que foram identificadas são o piloto e o co-piloto do avião.

A identificação dos corpos será feita por peritos por meio das impressões digitais. Caso não seja possível devido as condições dos corpos, a identificação passa para a arcada dentária e o exame de DNA.

Por enquanto, não existe uma previsão de quando o trabalho de remoção das vítimas vai ser finalizado ou quando a identificação será realizada.

O acidente de avião

O avião da VoePass caiu no quintal de uma casa em um condomínio de Vinhedo, no interior de São Paulo, no início da tarde de sexta-feira, 9. Todos os 58 passageiros e os 4 tripulantes faleceram na queda, e não tiveram vítimas em solo. O corpo de bombeiros foi chamado para lidar com o incêndio no local e as autoridades rapidamente iniciaram os procedimentos para investigação da causa do acidente e resgate das vítimas.

Até o início da tarde deste sábado, 10, 26 corpos já tinham sido retirados do local do acidente e encaminhados para o IML de São Paulo para a identificação. A polícia usa aparelhos tecnológicos para identificar a localização dos corpos e removê-los do local do acidente o mais rapidamente possível.

"A VOEPASS Linhas Aéreas informa a ocorrência de um acidente envolvendo o voo 2283- avião PS - VPB, nesta terça-feira, dia 09 de agosto, na região de Vinhedo/SP. A aeronave decolou de Cascavel/PR com destino ao Aeroporto de Guarulhos, com 57 passageiros e 4 tripulantes a bordo. A VOEPASS acionou todos os meios para apoiar os envolvidos. Não há ainda confirmação de como ocorreu o acidente e nem da situação atual das pessoas que estavam a bordo. A Companhia está prestando, pelo telefone 0800 9419712, disponível 24h, informações a todos os seus passageiros, familiares e colaboradores. A VOEPASS Linhas Aéreas informa que a aeronave PS-VPB, ATR-72, do voo 2283, decolou de CAC sem nenhuma restrição operacional, com todos os seus sistemas aptos para a realização do voo", informaram.