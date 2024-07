Roberto Justus revela mudanças em sua vida após ser avô: 'Grande dádiva'

Em entrevista à CARAS Brasil, o empresário e apresentador Roberto Justus abre o coração ao falar dos netos e menciona importância da família

Nesta sexta-feira, 26, é comemorado o dia dos avós. Um dos maiores empresários do país, Roberto Justus (69) não esconde de ninguém que é um apaixonado pela sua família, considerada por ele 'a sustentação da vida'. Com uma carreira de sucesso, ele revela mudanças em sua vida após ser avô e declara paixão pelos netos: "Grande dádiva".

No quesito profissional, Roberto Justus brilha como publicitário, apresentador e empresário. Fora do ramo dos negócios, ele é um pai e avô muito presente na vida de sua família. Ele declara que esses são momentos muito importantes.

"Para mim, estar próximo da minha família é sempre o momento mais importante da vida. Tudo que você constrói na vida é para eles, estar com eles. É a base de sustentação da nossa vida. Para mim não tem nada mais importante do que a família. Eu priorizo demais a relação familiar", confessa.

O empresário se derrete ao falar dos netos e avalia mudanças em sua vida após ser avô. Roberto Justus menciona que eles são a sequência da vida e celebra sua saúde para poder acompanhar a evolução e alegria de sua família.

"É muito gratificante você olhar para trás e ver o que você construiu, a sequência da vida que são os filhos dos seus filhos. É muito gostoso gozando de plena saúde estar próximo e curtindo isso. Passa muito rápido, as crianças passam muito rápido. Minha vida se preencheu muito mais com a vinda dos meus netos", revela.

BÔNUS E NÃO TER O ÔNUS

Com muito orgulho, Roberto Justus é pai de Ricardo Justus (41); Fabiana Justus (37); Luiza Justus (31); Rafaella Justus (14); Vicky Justus (4). Com herdeiros de idades variadas, ele afirma: "Tem uma coisa muito interessante, eu tenho filha da idade dos meus netos e até mais nova do que alguns netos. É muito gostoso porque eu consigo fazer programação junto com os meus filhos e com os filhos deles".

Com relação à diferença entre ser pai e avô, Roberto Justus avalia que com os netos são apenas os momentos bons da vida e de diversão, diferente do que uma relação paterna, onde tem mais responsabilidade e também algumas adversidades.

"No caso dos netos, eu brinco que é ter o bônus e não ter o ônus. Eu só tenho os momentos bons de brincadeira e diversão. A grande dádiva de você ser avô é não ter que lidar com os momentos chatos, só com os momentos agradáveis", finaliza Roberto Justus.

