Preta Gil dá spoiler de festa de 50 anos: 'Vai ter show'

Em comemoração aos 50 anos, Preta Gil promoverá uma grande festa para amigos e familiares com decoração glamorosa e atrações musicais

Preta Gil celebra 50 anos de vida, nesta quinta-feira (8), e decidiu comemorar em grande estilo com uma festa luxuosa para amigos e familiares, no Rio de Janeiro. Para manter o mistério e atiçar a curiosidade dos fãs, a artista revelou dois detalhes sobre a comemoração, a primeira delas sobre a decoração do evento e a segunda sobre as atrações musicais.

Preta mostrou uma bolas decorativas na cor prateada, um dos elementos escolhidos por ela. No vídeo, a cantora também deixou vazar um grande painel com os números da idade dela e revelou que as atrações da festa já estavam por lá para ensaiar.

A filha de Gilberto Gil escolheu Psirico e a cantora Ludmilla como atrações e se mostrou bastante animada pela festa que promete ser agitada: "O Psirico já passou o som e agora vai ser o pessoal da Ludmilla! Vai ter show do Psirico e da Lud nos meus 50 anos. Uhuul!", comemorou a artista.

O evento também irá marcar um período de renovação para a artista que, no ano passado, passou por uma rotina intensa de tratamento de um câncer no intestino. Há cerca de seis meses, em dezembro, a cantora compartilhou a notícia de que havia se recuperado da doença.

Preta faz reflexão sobre chegada de 50 anos

Ao longo do dia, Preta recebeu uma série de mensagens carinhosas de amigos e fãs em comemoração da data. Para agradecer ao carinho e festejar a nova idade, a cantora fez um texto reflexivo sobre a jornada pessoal e profissional:

"Estou viva! (...) Quero viver da minha arte, seguir me reinventando e me transformando. Mais potente, mais forte, mais artista, mais completa, mais livre, mais preta que nunca. Agradeço a todos que fizeram e fazem parte da minha história. Vamos para mais e vamos celebrar muito", escreveu ela na publicação.