Adriana Esteves anuncia data para deixar novelas; saiba mais

Prestes a apresentar a personagem Mércia ao público, Adriana Esteves (54) assegura estar imersa na produção da novela Mania de Você. Apesar disso, a atriz não esconde que pensa sobre a aposentadoria, em especial, dos folhetins.

"Aposentar, não. Vou trabalhar sempre. Talvez [aposente] de novela. Quero fazer bem bonitinho essa agora e me dedicar. Mas, talvez, um dia, eu tenha uma aposentadoria de novela sim. Nem pensar em série, nem pensar em cinema, teatro... Mas, novela é muito trabalhoso", afirma Adriana Esteves .

A CARAS Brasil esteve presente na festa de lançamento da nova trama de João Emanuel Carneiro (54). Com previsão de estreia para setembro, a faixa substituirá o remake de Renascer e apresenta Esteves como Mércia, a misteriosa mulher detentora de diversos segredos.

Na história, Mércia trabalha há anos para Molina (Rodrigo Lombardi), empresário com quem mantém uma relação além da de patrão e empregada. Fria, neurótica e solitária, ela é mãe de Mavi e abandonou o filho ainda pequeno com Nahum (Ângelo Antônio). Trabalhador, ordeiro e amoroso com o filho, ele sabe todos os segredos da ex —inclusive que o filho, na verdade, é de Molina.

A artista, que interpretou personagens icônicos como a vilã Carminha, de Avenida Brasil (2012), ainda aproveitou para falar o que espera da versão Turca do clássico de Carneiro. "Eles vão fazer um trabalho lindo, não só as séries como as novelas [da Turquia] são muito boas. Vou ver e vou torcer por eles, é uma história muito bem feita daqui no Brasil. Eles têm que fazer também, o texto é maravilhoso."

Além da versão turca da novela de sucesso, O Cravo e a Rosa (2001) também ganha uma montagem nos palcos do teatro. A artista diz estar empolgada com a produção. "Eu estou feliz e mandando todo o Axé do mundo para eles, acho lindo. Marcelo Faria foi meu primeiro par romântico de televisão. Pedro Vasconcellos, colega, diretor... maravilhoso."

