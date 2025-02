Leonardo se diverte ao andar em carro de aplicativo fora do Brasil

Em viagem pelo Texas, nos EUA, Leonardo 'acha o máximo' ao poder andar de carro de aplicativo; Poliana Rocha mostrou momento

O cantor Leonardo está curtindo uma viagem internacional com a esposa, Poliana Rocha, e alguns amigos. O destino escolhido pelo sertanejo foi o Texas, nos EUA, como revelou a amada nos últimos dias na rede social.

Neste sábado, 15, a mãe de Zé Felipe então mostrou o que estão fazendo por lá e divertiu ao exibir um momento do amado dentro de um carro de aplicativo. A loira comentou que Leonardo estava se divertindo ao "pegar a carona", afinal, no Brasil, ele tem motorista e seus próprios veículos.

"Ele tá achando o máximo andar de UBER", escreveu Poliana Rocha ao gravar o cantor sentado no automóvel e falando que iria aproveitar a noite bebendo. O casal estava a caminho de um rodeio. "Emocionante", compartilhou a influenciadora ao mostrar um pouco do evento que marcaram presença.

Ainda neste sábado, 15, a sogra de Virginia Fonseca postou que chegaram no Texas, nos EUA. Algumas vezes, ela já comentou que Leonardo não curte muito viajar para fora do Brasil com frequência.

É bom lembrar que, antes dessa viagem, eles recepcionaram os filhos do sertanejo na fazenda para o aniversário de João Guilherme. Poliana Rocha fez uma festa para o enteado e depois comentou como é reunir todos os filhos do esposo na propriedade.

Poliana Rocha revela como Bruna Marquezine conquistou coração de Leonardo

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, mostrou como o amado ficou encantado com a presença de Bruna Marquezine na fazenda, ou melhor, da cachorrinha da atriz. Em seus stories, a mãe de Zé Felipe postou um momento do sertanejo com a pet.

Sem aparecer nas postagens da família de João Guilherme na rede social, a ex-global teve sua filhinha de quatro patas fazendo sucesso em alguns vídeos. No registro publicado pela empresária, Leonardo apareceu brincando com a peludinha em um carrinho de brinquedo. Veja o momento fofo aqui!

