Poliana Rocha manda recado para Zé Felipe: 'Se Deus quiser'

Poliana Rocha, mandou um recado para o filho, o cantor Zé Felipe, que está passando uns dias longe da família por conta de seus shows de Carnaval

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, mandou um recado para o filho, o cantor Zé Felipe, que está passando uns dias longe da família por conta de seus shows de Carnaval. Em sua rede social, a empresária repostou fotos do herdeiro e falou sobre a situação.

"Gato, muito lindo! Que Deus te proteja, te guie e te cubra de bençãos! Cumprindo com dedicação seus compromissos profissionais e, se Deus quiser, amanhã estará com sua família. Amo você", escreveu a mamãe coruja na publicação.

Como está José Leonardo?

Vale lembrar que o filho de Zé Felipe com a influenciadora digital Virginia Fonseca, o pequeno José Leonardo, de 5 meses, continua internado no Hospital Pediátrico Jutta Batista, do Rio de Janeiro, após ser diagnosticado com bronquiolite. Nesta segunda-feira, 3, a equipe da influencer compartilhou um boletim médico atualizado sobre o quadro de saúde do bebê.

De acordo com o documento, ele está apresentando melhoras. “O Hospital Pediátrico Jutta Batista informa que o paciente José Leonardo Fonseca Serrão Rocha Costa segue internado com quadro de bronquiolite viral aguda. Apresenta importante melhora evolutiva, com menor necessidade de oxigênio suplementar, respondendo positivamente ao tratamento clínico e fisioterápico. Com previsão de alta da UTI Pediátrica nos próximos dias”, informaram.

Virginia Fonseca recebe flores de Zé Felipe

Longe da família por conta de seus compromissos profissionais, Zé Felipe decidiu surpreender a esposa na noite deste domingo, 2. Nas redes sociais, ela mostrou que ganhou um buquê de flores vermelhas e um bilhete com uma declaração. "Recebi flores do meu gato!!! As flores, infelizmente, não puderam subir, mas fica aqui registrado!!! Te amo, Zé Felipe", declarou Virginia ao compartilhar o momento.

Na carta, o pai de José Leonardo escreveu: "Meu amor, passando para te lembrar que eu te amo, logo mais vamos estar todos juntos em casa. Estou aqui trabalhando com pensamento aí. Mas quero que saiba que já deu tudo certo e não esquece que além de ser uma mulher foda, você é uma mãe foda, eu amo você e nossos filhos também!! Te amo, Zé".

