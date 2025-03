Poliana Rocha reage ao ver o neto internado: 'Orando por você'

Ao ver o neto José Leonardo internado no hospital, por conta de uma bronquiolite, Poliana Rocha reage e manda orações para o bebê

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, reagiu ao ver o neto mais novo, José Leonardo, sendo internado neste sábado, 01, por conta de um bronquiolite. Em sua rede social, a empresária repostou as fotos da nora, Virginia Fonseca, e falou sobre a situação.

Curtindo o Carnaval na fazenda Talismã, a mãe de Zé Felipe mandou boas energias para o bebê e fez orações. "Que a luz de Deus te envolva e te traga saúde. Estamos orando por você. Te amamos!", escreveu a vovó.

Na tarde deste sábado, 01, Virginia Fonseca revelou que o caçula foi diagnosticado com bronquiolite - uma infecção viral que inflama os bronquíolos, os pequenos canais que levam ar aos pulmões. "José ta com bronquiolite, não está grave, mas precisando de tratamento intensivo! Mesmo dodói, ele continua sendo a criança mais feliz que eu conheço! Que Deus abençoe e que você fique 100% logo meu filho, eu te amo mais que tudo no mundo (você e suas irmãs), minha vida são vocês. Ps: orem pelo nosso Josézinho, meu coração tá partido de ver ele aqui internado", falou a famosa, que também é mãe de Maria Alice e Maria Flor.

Momentos depois, Zé Felipe reagiu ao ver o pequeno internado. Fazendo shows, o cantor desabafou por não poder estar perto do filho no momento difícil.

Virginia Fonseca mostra como José Leonardo está no hospital

A influenciadora Virginia Fonseca postou na manhã deste domingo, 02, uma nova foto de seu filho caçula, José Leonardo, no hospital. Internado há quase um dia por conta de um bronquiolite, o pequeno apareceu recebendo vários cuidados.

Na companhia de seu patinho de brinquedo, o herdeiro da apresentadora e de Zé Felipe surgiu com alguns adesivos no rosto e recebendo oxigênio. "Bom dia com esse abraço sincero", publicou a loira o momento fofo do menino com seu bichinho. Veja a foto dele aqui!