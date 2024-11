Poliana Rocha revela se Virginia autoriza auxílio na educação dos netos

Nas redes sociais, Poliana Rocha falou sobre como Virgínia enxerga sua participação na educação dos netos: "Muito de boa"

No último sábado, 23, Poliana Rocha separou um tempo para responder algumas perguntas dos seguidores. Em seu perfil oficial no Instagram, a esposa de Leonardo refletiu sobre suas conquistas ao longo da vida e falou sobre a relação com a nora, Virginia Fonseca.

"A Virginia deixa você contribuir na educação dos netos?", perguntou um internauta. “A Virginia é muito de boa! Eu que tenho bom senso e sei até onde posso interferir na educação deles!”, respondeu a mãe de Zé Felipe e avó de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em outro Story, a influenciadora foi questionada se estava feliz com suas conquistas. “Muito feliz e agradecida! Sei o quanto tenho me esforçado para alcançar meus objetivos. Venho vencendo inúmeros desafios, medos e vergonha”, declarou.

Confira:

Poliana Rocha se encanta com apresentação das netas

Alerta fofura! Que as filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe encantam os internautas todos já sabem, mas, desta vez, elas emocionaram até mesmo a avó, Poliana Rocha. No último sábado, 23, a esposa do cantor Leonardo usou as redes sociais para compartilhar registros de uma apresentação de dança das netas Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1, e não deixou de demonstrar seu orgulho.

"Começou e já tô com vontade de chorar, emocionada", confessou Poliana no início da apresentação. Durante o espetáculo, as pequenas brilharam ao esbanjar simpatia com seus figurinos.

"Foi muito importante compartilhar esse momento com elas!!!! Cada uma com seu jeito de ser... assisti a apresentação com o coração cheio de gratidão e orgulho, obrigada Deus por ter me presenteado com netos lindos, saudáveis e amados!!!", escreveu a loira nos Stories do Instagram.

Na sequência, ela destacou a importância de estar presente em momentos como este. "Quero sempre poder criar memórias afetivas com eles, e ter um elo de carinho, ENCORAJAMENTO e acima de tudo de AMOR INCONDICIONAL!!!! Esse elo fortalece a noção de identidade, que se leva por toda vida!!", finalizou.

🚨FAMOSOS: Poliana encanta a web após compartilhar vídeo da neta Maria Flor se apresentando na escola. pic.twitter.com/ciTfYVxOwv — CHOQUEI (@choquei) November 23, 2024