Poliana Rocha revela que Maria Alice quer ser coroinha: 'Vou ver'

Em suas redes sociais, Poliana Rocha mostrou momentos especiais ao lado das netas e revelou que Maria Alice, de três anos, deseja ser coroinha

Em suas redes sociais, Poliana Rocha sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores.

A esposa de Leonardo costuma ir à missa todos os domingos e no último domingo, 16, ela fez questão de levar as netas Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de dois, filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe.

Poliana mostrou a primogênita rezando e depois postou um vídeo em que Maria Alice aparece tocando um sino. A famosa ainda revelou que a pequena deseja ser coroinha e que vai conversar com a mãe da menina para colocar ela em um curso.

"A missa acabou e agora ela está ali. Ela falou que ela quer ser coroinha. Até tem um curso, mas eu vou ver com a mãe para a gente colocar. Ela está tão empolgada", disse Poliana.

Coroinha é a criança ou adolescente que auxilia o padre durante as celebrações da missa na Igreja Católica. Suas funções incluem carregar objetos sagrados, ajudar na organização do altar e participar das procissões.

Briga?

Em suas redes sociais, Poliana Rocha sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores. Recentemente, alguns internautas notaram que ela e a nora Virginia Fonseca não tem aparecido juntas na web, o que gerou especulações de brigas entre as duas.

Poliana fez questão de esclarecer a situação. "Gente, primeiramente, estou passando aqui com carinho, amor, leveza para desejar para vocês um domingo lindo, com luz, com paz, com saúde. E segundo, eu detesto justificar as coisas que saem na internet, mas o que está saindo não tem nada a ver. Na verdade, eu tenho uma relação muito sólida, muito concreta, muito firme com a minha nora, com meu filho", começou ela.

Em seguida, a famosa explicou o motivo delas estarem distantes. "E de repente nós estamos mais distantes porque a gente não teve uma oportunidade boa ainda de conversar, nós viajamos para lugares diferentes. Ela as vezes está em uma outra vibe, eu estou priorizando as vezes outras coisas. Mas está tudo ótimo, não teve briga, não teve ressentimento, não teve nada que magoasse tanto uma quanto a outra porque se tivesse nós duas, como duas pessoas adultas, chegaríamos uma para a outra e falaríamos 'não gostei disso, não gostei daquilo'. Não quero que vocês alimentem coisas que realmente não existem", finalizou.

