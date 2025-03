Hariany Almeida confessa após término com Matheus Vargas: 'Não vou mentir que é difícil'

A ex-BBB e influenciadora digital Hariany Almeida voltou a falar sobre o fim de seu relacionamento com com o cantor Matheus Vargas

A ex-BBB e influenciadora digital Hariany Almeida voltou a falar sobre o fim de seu relacionamento com com o cantor Matheus Vargas, que é filho do cantor Leonardo. Em entrevista ao portal Leo Dias divulgada na madrugada desta segunda-feira, 3, ela contou que está com o coração aberto e focada em sua carreira.

Ao falar sobre Carnaval e relacionamento, ela contou que criou uma supertição sobre o assunto. “Eu tenho um negócio do carnaval. Fico pensando: ‘o próximo relacionamento se passar do Carnaval vou saber que é a pessoa certa'. Já é o terceiro que eu termino nessa época”, iniciou.

“Teve um que eu terminei antes do Carnaval, meu ex noivado foi no carnaval e agora antes do carnaval. Mas pelo menos tive tempo de me dispersar e ser feliz. Não vou mentir que é difícil o término […]. Se eu falar que não é difícil fica parecendo que não tenho consideração pela pessoa”, complementou.

Ela ainda contou que está focada na carreira. “Temos que pensar na gente, se o outro não pensar, a gente tem que pensar”, acrescentou. Apesar de estar com o coração aberto, ela ressaltou: “Eu estou me bastando”. E confessou: “Estou aberta [para relacionamento]. Não vou me fechar por causa de trauma, né?”.

Como foi o anúncio do término?

No último domingo, 23, Hariany anunciou o fim do relacionamento com uma publicação nas redes sociais. A estrela disse que não estava bem com a separação e pediu respeito neste momento. “Em respeito a meus fãs, venho comunicar que eu e o Matheus não namoramos mais! Estou mal, espero que me entendam, e não me questionem”, afirmou ela. Os dois assumiram o namoro em setembro de 2023.

