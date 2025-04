Papa Francisco: Vaticano revela detalhes da causa da morte do pontífice

Vaticano faz revelação sobre como foi a morte do papa Francisco, que faleceu na madrugada desta segunda-feira, 21, aos 88 anos

Na tarde desta segunda-feira, 21, os representantes do Vaticano divulgaram oficialmente qual foi a causa da morte do Papa Francisco. Ele faleceu aos 88 anos durante a madrugada desta segunda-feira.

De acordo com o Vaticano, o papa, batizado como Jorge Mario Bergoglio, sofreu um derrame - também chamado de AVC Cerebral - pela manhã e entrou em coma. Logo depois, ele teve um ataque cardíaco irreversível e faleceu. A morte foi confirmada pelo Dr. Andrea Arcangeli, chefe do departamento médico do Vaticano .

O papa também tinha outras complicações de saúde, como episódios de insuficiência respiratória, pneumonia bilateral, diabetes do tipo 2 e hipertensão. Ele morreu às 7h35, horário do Vaticano.

O anúncio da morte do papa

Pela manhã desta segunda-feira, 21, o Vaticano confirmou a morte do papa por meio de uma declaração oficial. "O Bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de Sua Igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Com imensa gratidão por seu exemplo como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, recomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Trino", informaram.

Quem era o Papa Francisco?

Papa Francisco foi o 266º pontífice da Igreja Católica Romana e o primeiro jesuíta a assumir a função. Ele assumiu o posto em 2013 após o Papa Bento XVI se aposentar e era considerado uma das figuras religiosas mais importantes do mundo. Além disso, ele foi o primeiro não-europeu a se tornar papa em mais de 1 mil anos.

Papa Francisco teve grandes índices de popularidade entre os católicos ao longo dos anos. Ele era conhecido por reformar as regras da igreja, erradicar a corrupção no banco do Vaticano e ser extremamente contra o abuso sexual dentro da igreja. Ele se recusou a morar no apartamento cobertura dos papas e ficou em uma pequena suíte na casa de hóspedes do Vaticano.

O nome de batismo dele era Jorge Mario Bergoglio e nasceu em 17 de dezembro de 1936 em Buenos Aires, Argentina, filho de imigrantes italianos. Ele iniciou sua vida religiosa na Argentina, foi ordenado jesuíta em 1969 e, por lá, também se tornou arcebispo em 1998.

Em 2005, ele foi um dos candidatos no conclave para assumir o posto de Papa, mas perdeu a eleição.

Leia também: Papa Francisco deixa herança? Entenda o que acontece com os pertences dele