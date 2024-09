Giovanna Antonelli se derrete ao falar do filho com Murilo Benício: ‘Cara mais legal que conheço’

Em entrevista à Revista CARAS, a atriz Giovanna Antoneli tece elogios a Pietro, seu filho com o ex Murilo Benício, que é modelo e apaixonado por música

Pietro Antonelli (19) - filho de Giovanna Antonelli (48) e Murilo Benício (53) - é apaixonado por música e tem investindo na carreira de modelo, chamando bastante atenção nas redes sociais. Em entrevista à Revista CARAS, a mamãe coruja tece elogios ao herdeiro, que também tem a ensinado mergulhar sem medo no mundo digital. “Cara mais legal que conheço”, diz a artista, que hoje, além de ser uma das atrizes mais renomadas do País, se afirma como influenciadora digital.

Ao falar de Pietro, Antonelli não economiza: “Caráter, integridade, comprometimento e garra ele já tem de sobra, somando tudo isso ao cara mais legal que eu conheço. Diante disso, só posso torcer pelo seu sucesso e lembrá-lo de que ele vem com paixão e dedicação”, festeja a atriz, que também é mãe das gêmeas Antônia e Sofia, de 13 anos. “Nossa relação é de aprendizado porque ele me ensina mais do que eu a ele. Isso me faz crescer não só como mãe, mas como pessoa também”, completa.

Apesar de ter fugido um pouco dos holofotes, Pietro Antonelli segue com alguns pés no ramo artístico. Além de ser modelo e ter estreado no mundo da música, ele também já participou de trabalhos ao lado dos pais. O mais recente aconteceu em abril deste ano, quando ele foi, com Giovanna e Murilo, uma das vozes da dublagem do filme Amigos Imaginários, que chegou nos cinemas brasileiros em maio.

REDES SOCIAIS

Giovanna Antonelli mantém uma presença ativa nas redes sociais, onde compartilha momentos de sua vida pessoal e profissional. A interação constante com os seguidores reforça seu papel como figura pública influente e muito querida.

Enquanto algumas estrelas veteranas lutam para encontrar espaço no cenário digital e travam uma batalha contra o universo dos influenciadores, Antonelli se destaca no caminho. Ela confessa o quanto está aprendendo com as redes sociais. “Está sendo uma jornada enriquecedora. Uma lição é a importância da autenticidade”, reflete.

“As pessoas se conectam com o que é real e minha rede não é sobre mim, e sim sobre o que o público quer ver. Essa nova forma de trabalho acabou se tornando mais um propósito meu”, emenda a atriz, que faz sucesso no Instagram (somente nesta rede social, ela tem mais de 20 milhões de seguidores) e no TikTok, mostrando sua rotina por trás das câmeras e momentos em família.

“Outra lição é a necessidade de se adaptar rapidamente. O mundo digital está em constante mudança, com novas ferramentas, que me ajudam a desenvolver mais habilidades e, ao mesmo tempo, alcançar novas audiências até para diversificar minhas oportunidades profissionais. Isso trouxe uma nova dimensão à minha carreira”, salienta Antonelli.