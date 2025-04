Esposa de Bolsonaro pede que os seguidores façam jejum pelo político

Michelle Bolsonaro faz pedido inusitado para os admiradores do marido, Jair Bolsonaro, enquanto ele está internado na UTI

Esposa de Jair Bolsonaro, Michelle Bolsonaro surpreendeu os admiradores do marido com um pedido inusitado. Nas redes sociais, ela pediu que quem gosta do político faça jejum e oração pela saúde ele , que está internado há 9 dias na UTI após passar por cirurgia no abdômen.

O pedido dela para que o jejum dure 7 dias. “Queridos irmãos, jejum e oração pela restauração plena da saúde do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Convoquem seus líderes, familiares e amigos. Serão 7 dias de clamor”, disse ela, e completou: “Obrigada, e que Deus abençoe a todos! A vitória é nossa pelo sangue de Jesus”.

Bolsonaro segue internado na UTI de um hospital em Brasília. Ele não tem previsão de alta hospitalar. Nesta segunda-feira, 21, o novo boletim médico informou que está com boa evolução clínica, sem febre e com pressão arterial controlada. Inclusive, os médicos já retiraram os drenos do abdômen e fizeram a troca dos curativos da incisão cirúrgica.

Nas redes sociais, o próprio político atualizou os fãs sobre sua evolução de saúde e mostrou uma nova foto na internação. "Sigo internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, ainda em acompanhamento pós-operatório. Estou sem febre e com a pressão arterial controlada. Os drenos do abdômen foram retirados e o curativo da incisão cirúrgica foi trocado, apresentando melhorias significativas. Permaneço em jejum oral, recebendo apenas nutrição parenteral exclusiva. A fisioterapia motora está sendo intensificada, assim como outras medidas de reabilitação. Sigo sem previsão de alta da UTI e, por recomendação médica, ainda não estou autorizado a receber visitas. Agradeço o carinho e a compreensão de todos neste momento. Um dia de cada vez!", afirmou.

