Filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício dá beijão em baile de carnaval

Filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício, Pietro surge em clima de romance durante baile de carnaval no Rio de Janeiro. Saiba quem é a eleita

O artista Pietro Antonelli, que é filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício, aproveitou a noite desta sexta-feira, 28, em clima de carnaval. Ele foi em um baile no Rio de Janeiro junto com a namorada, a cantora Clarissa Müller.

Na entrada do evento, os dois posaram para fotos e já esbanjaram romantismo com um beijão na frente dos fotógrafos.

Pietro foi ao baile de carnaval com um look composto por blusa dourada e calça preta soltinha. Por sua vez, Clarissa usou um top prateado com calça transparente.

Pietro e Clarissa estão juntos desde 2024. Ela tem 24 anos e ele está com 19 anos. A jovem já atuou em Malhação, de 2018, e no filme Tudo Por Um Popstar 2. Além disso, ela já lançou dois álbuns e foi indicada ao Grammy Latino na categoria de Melhor Artista Revelação. No passado, ela namorou com o ator Bruno Montaleone.

Clarissa Müller e Pietro Antonelli - Foto: Lucas Ramos / Brazil News

Pietro Antonelli - Foto: Lucas Ramos / Brazil News

Giovanna Antonelli fala sobre a amizade com Murilo Benício

A atriz Giovanna Antonelli destacou a boa relação que mantém com Murilo Benício ao longo da vida. "Nossa relação é ótima. Estamos sempre juntos, em família, com filhos, com meu marido (o diretor Leonardo Nogueira). A gente almoça junto. Saímos juntos, planejamos viagem juntos, viajamos juntos. É uma relação muito próxima. A civilidade é o normal. Está errado quem não tem civilidade", disse ela na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

E completou: "Mas o mundo hoje é muito conturbado, né? As pessoas não torcem pelo sucesso do outro, torcem pelo fracasso do outro. Acho que é essa visão distorcida do dia a dia, de tudo o que você absorve, de tudo o que você ouve. Por isso que cada vez mais eu filtro tudo o que entra na minha casa, tudo o que vou ouvir, tudo o que vou ver. No sentido da qualidade da imagem e do som que eu quero absorver. É uma boa dica para todo mundo porque você começa a ver só coisas boas".

