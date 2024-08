Patricia Abravanel surge feliz com os filhos e o marido em fotos; veja

Após boatos de que Silvio Santos estaria mal, Patricia Abravanel surge feliz curtindo com a família e encanta com cliques

A apresentadora Patricia Abravanel encantou ao compartilhar fotos felizes com sua família no final de semana após boatos de que Silvio Santos estaria em estado crítico de saúde. Depois de esclarecer em sua rede social e também o SBT soltar um comunicado sobre o assunto, a comunicadora mostrou que estão bem.

Ao lado de seus três filhos, Pedro, Jane e Senor, a famosa apareceu curtindo um rooftop com muita diversão e amor. Estilosa, a herdeira do dono do baú surpreendeu com o look casual nada básico e ainda impressionou em outros cliques de festa de casamento ao lado de seu marido, o político Fábio Faria, em que apareceu com um vestido marrom.

Nos últimos dias, o SBT emitiu uma nota esclarendo o estado de saúde de Silvio Santos. "O SBT informa que ao contrário do que está sendo especulado na imprensa, o comunicador Silvio Santos não se encontra em estado crítico de saúde. Silvio Santos segue no hospital apenas para cuidados médicos necessários, sendo medicado para sua pronta recuperação", diz a nota enviada pela assessoria a CARAS.

É bom lembrar que o apresentador foi diagnosticado com H1N1 em julho e precisou ficar internado. Ele retornou ao hospital na última quinta-feira, 1º, para realizar exames de imagem. Na manhã do último sábado, 03, o jornal 'O Globo' informou que o quadro de saúde do dono do SBT inspirava cuidados da equipe médica. Além disso, o hospital estaria fazendo "blindagem total"

Veja as fotos de Patricia Abravanel com a família:

Eliana e Maisa mandam recado para Silvio Santos na Globo

Novas contratadas da Globo, as exs-apresentadoras do SBT, Eliana e Maisa, sugiram juntinhas em uma entrevista no Fantástico neste domingo, 04. Em sua mansão, a loira recebeu a jovem para bater um papo e, depois de conversarem, elas emocionaram ao falarem de Silvio Santos.

Sabendo que o dono do baú está internado para cuidados médicos, as duas mandaram um recado para ele e demonstraram muita gratidão pelo comunicador. Eliana e Maisa então aproveitaram a oportunidade de estarem juntas na televisão para fazer um agradecimento para o ícone da TV brasileira. Veja mais aqui.