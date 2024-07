Patricia Abravanel é surpreendida com visita da filha e da sobrinha no SBT

Durante gravação de seu programa, Patricia Abravanel é surpreendida com aparição da filha e da sobrinha; Íris Abravanel levou as netas para o SBT

A apresentadora Patricia Abravanel encantou ao compartilhar fotos do momento em que recebeu uma visita especial durante a gravação de seu programa no SBT. Nos últimos dias, a mãe dela, Íris Abravanel, levou as netas para a coletiva de sua nova novela infantil, Caverna Encantada, e aproveitou a presença para surpreender a comunicadora.

Enquanto estava trabalhando no palco, a herdeira de Silvio Santos ganhou a surpresa ao ver uma de suas três filhas com Fábio Faria, a pequena Jane Abravanel, e a sobrinha, Manuela, da irmã Daniela Beyruti, nos bastidores.

"Fiquei tão feliz que elas vieram me ver! Minha filha Jane e minha sobrinha Manu vieram prestigiar a coletiva da nova novela da Vovó Iris, assim que acabou o evento elas chegaram de surpresa no estúdio. Foi tão gostoso esse encontro em família! Amo vocês", contou sobre o momento especial que viveram no trabalho.

Vale lembrar que Íris Abravanel teve quatro filhas, Daniela Beyruti, Patricia Abravanel, Rebeca Abravanel e Renata Abravanel, e teve 9 netos, sendo Gabriel, Manuela, Lucas, Pedro, Jane, Senor, Benjamin, Nina e Daniel. Nos últimos dias, a vovó levou duas das netas para a coletiva de sua nova novela.

Antes de voltar ao trabalho, Patricia Abravanel viajou com sua família e da irmã, Rebeca Abravanel, para a Europa. Elas foram para uma praia da França que frequentavam nas férias de infância com os pais. Durante a viagem, a apresentadora surpreendeu ao deixar escapar o rosto do sobrinho, Benjamin, do casamento da irmã com Alexandre Pato.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patricia Abravanel (@patriciaabravanel)

Patricia Abravanel faz revelação sobre Silvio Santos

A apresentadora Patrícia Abravanel recebeu a fonoaudióloga Mara Behlau no Programa Silvio Santos e compartilhou que ela foi a responsável pelo tratamento vocal do apresentador, de 93 anos, quando ele teve problemas com a voz.

Em um vídeo publicado nesta quinta-feira, 25, a herdeira do comunicador mostrou o momento em que agradeceu a profissional diante da plateia. "Ela cuidou do Silvio Santos na pior fase da voz dele, e ele conseguiu continuar trabalhando por causa da Mara", disse Patrícia, que apresentou a fonoaudióloga à plateia. Saiba mais aqui.