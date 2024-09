Pastor revela como família de Gugu Liberato decidiu se converter

Pastor Lécio Dornas contou detalhes de como Rose Miriam, viúva de Gugu Liberato, e os filhos do apresentador decidiram se converter

Nesta terça-feira, 24, o Pastor Lécio Dornas foi o convidado do Podcast PodCrê e deu detalhes da relação da família de Gugu Liberato com a religião. O apresentador morreu em 2019 e deixou a esposa Rose Miriam e os filhos João Augusto, de 22 anos, e as gêmeas Marina e Sofia, de 20 anos.

O líder da Igreja da Família, em Orlando, contou como a família do apresentador decidiu se tornar mais próxima da religião. "Eles se mudaram para a cidade onde é a minha igreja e a Rose Miriam começou a frequentar os cultos aos domingos pela manhã. Ela frequentava a igreja quando morava no Brasil. Ela se firmou e foi batizada quando o Gugu ainda era vivo. Assim que as filhas se tornaram maiores de idade, elas também tiveram esse despertamento. Primeiro, veio a Marina, que também foi batizada e está fazendo um trabalho extraordinário pregando e ensinando a Bíblia”, contou ele.

Em seguida, Lécio Dornas comentou sobre o batismo de João Augusto. “Foi uma surpresa quando o João disse que queria ser batizado. Ele passou por todo o processo, criou coragem e disse que queria isso de verdade. Convidou os amigos e deu um testemunho durante o batismo dizendo que aceitou Cristo e quer viver com Ele para sempre. Agora só falta a Sofia. Ela vai ver que a família está sendo impactada com o Evangelho”, afirmou.

Conquista importante

A filha de Gugu Liberato, Sofia Liberato, de 20 anos, comemorou uma conquista que teve nos Estados Unidos. Morando e estudando há anos no país, a herdeira do famoso compartilhou em sua rede social que conseguiu realizar seu sonho de ter cidadania americana.

Gêmea de Marina Liberato e irmã mais nova de João Augusto Liberato, a moça apareceu segurando uma bandeira dos EUA para celebrar o momento. A filha de Rose Miriam com o comunicador ainda postou cliques dos papéis, mostrando que realmente conseguiu o que desejava.

"Hoje, 17 de setembro, marca o dia em que me tornei oficialmente uma cidadã americana!", deu a notícia em sua rede social. Em seguida, ela falou sobre ter esperado bastante, mas ter acreditado em Deus.

"Tudo acontece no tempo certo de Deus. Às vezes, pode parecer que nossos sonhos estão demorando a se realizar ou que o caminho é mais longo do que imaginamos, mas é essencial mantermos a confiança e a fé. Deus sabe o que é melhor para nós, e seus planos são sempre para nosso bem. Mesmo em meio aos desafios e incertezas, Ele tem um propósito maior para nossas vidas, planos de prosperidade e esperança. Precisamos acreditar que, no momento perfeito, Ele nos guiará para o destino certo, aquele que Ele preparou especialmente para nós", refletiu ela.