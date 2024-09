Filha de Gugu comemora realização de sonho nos EUA: 'Oficialmente'

Morando fora do Brasil há anos, filha de Gugu Liberato, Sofia Liberato, comemora conquista e fala sobre ter realizado um sonho nos EUA após espera

A filha de Gugu Liberato, Sofia Liberato, de 20 anos, comemorou uma conquista que teve nos EUA. Morando e estudando há anos no país, a herdeira do famoso compartilhou em sua rede social nesta terça-feira, 17, que conseguiu realizar seu sonho de ter cidadania americana.

Gêmea de Marina Liberato e irmã mais nova de João Augusto Liberato, a moça apareceu segurando uma bandeira dos EUA para celebrar o momento. A filha de Rose Miriam com o comunicador ainda postou cliques dos papeis, mostrando que realmente conseguiu o que desejava.

"Hoje, 17 de setembro, marca o dia em que me tornei oficialmente uma cidadã americana!", deu a notícia em sua rede social. Em seguida, ela falou sobre ter esperado bastante, mas ter acreditado em deus.



"Tudo acontece no tempo certo de Deus. Às vezes, pode parecer que nossos sonhos estão demorando a se realizar ou que o caminho é mais longo do que imaginamos, mas é essencial mantermos a confiança e a fé. Deus sabe o que é melhor para nós, e seus planos são sempre para nosso bem. Mesmo em meio aos desafios e incertezas, Ele tem um propósito maior para nossas vidas, planos de prosperidade e esperança. Precisamos acreditar que, no momento perfeito, Ele nos guiará para o destino certo, aquele que Ele preparou especialmente para nós", refletiu ela.

É bom lembrar que Sofia Liberato é a filha fitness de Gugu Liberato. Na rede social, a jovem sempre compartilha vídeos de seu treino, dieta e estilo de vida saudável na companhia de seu namorado.

