Participante do Estrela da Casa desabafa sobre fase difícil: 'Cheguei no meu limite''

A cantora Thália, que participou do reality show Estrela da Casa, da Globo, usou as redes sociais neste domingo, 19, para fazer um desabafo

A cantora Thália,que participou do reality show Estrela da Casa, da Globo, usou as redes sociais neste domingo, 19, para fazer um desabafo. Em um vídeo compartilhado no Instagram, a artista caiu no choro ao relatar as dificuldades que tem enfrentado após sua participação no programa.

Na publicação, ela se desculpa por estar ausente das redes sociais. "Queria ser sincera com vocês. Participar do Estrela da Casa foi uma grande oportunidade. E os frutos que colhi, com certeza, são vocês, que me acompanham apesar de tudo. Não tenho entregue conteúdo para vocês, que gostam do meu trabalho. Mas, infelizmente, tenho passado por momentos difíceis", iniciou.

Em seguida, falou das dificuldades que enfrentou ao longo da vida. "Cresci sem pais, fui excluída da família aos 13, tive uma emancipação forçada aos 17 e corro atrás do meu dinheiro desde os 12. Sempre tive o sonho de ser artista", recordou ela, que ressaltou que sempre deu um "jeitinho" para seguir em frente.

Segundo ela, sua participação no reality show da Globo lhe rendeu comentários maldosos. "A Nathália não soube lidar com tantos sentimentos, com tanta raiva do mundo, e com isso arrecadou muitos haters", lamentou.

"Nathália está tentando ter forças, mas, sem trabalho e tendo que dar o mínimo para o seu filho, fica difícil. Porque ela nunca teve oportunidade de ter o principal: saúde mental. Não estou aqui para me vitimizar, como fui tachada o programa inteiro, mas para esclarecer: cheguei no meu limite. Queria muito ter sido uma inspiração, mas eu não consigo. Peço desculpas a todos que investiram tempo e expectativas em mim", encerrou, aos prantos.

Veja o desabafo completo:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por ✨THÁLIA✨ (@thalia.acantora)

Quem é Thália?

Thália nasceu no Rio de Janeiro e vive na Favela do Acari. Ainda que trabalhe como agente municipal, a jovem também impressiona com a voz, mas nunca teve a oportunidade de gravar músicas de sua autoria.

Desde muito jovem, a participante do reality precisou dividir a paixão pela música, que começou com a participação dela ainda criança em corais da igreja, com o trabalho duro, a fim de ajudar a família em casa. A artista aspirante se tornou mãe solo aos 17 anos e por isso teve que se esforçar muito ao logo da trajetória

Leia também: Saiba qual foi a audiência da final do reality show Estrela da Casa