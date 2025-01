Leticia Colin rouba a cena com dança em festa e o filho tenta segurá-la

A atriz Leticia Colin se empolgou ao fazer uma dança animadíssima durante festa de Eduardo Sterblitch, mas foi contida pelo filho

A atriz Leticia Colin roubou a cena ao marcar presença em uma festa promovida pelo ator Eduardo Sterblitch no último final de semana. A estrela apareceu dançando muito ao som da banda que tocava ao vivo. Porém, o filho dela interrompeu a performance da mãe.

No vídeo que viralizou na internet, Leticia foi flagrada dançando muito e mostrando o seu gingado ao som de pagode. Com sorrisão no rosto, ela atraiu todos os olhares para o seu rebolado.

No entanto, o filho dela, Uri, de 5 anos, apareceu para conter a mãe. O menino apareceu puxando o vestido dela em uma tentativa de chamar a atenção da mãe. Mesmo com isso, ela não perdeu a diversão e seguiu dançando.

Atualmente, Colin está no ar como a personagem Zélia na novela Garota do Momento, trama das 6 da Globo.

Leticia Colin falou sobre a separação na TV

A atriz Leticia Colin refletiu sobre sua vida amorosa. Durante sua participação no Conversa com Bial, a artista falou sobre seu sofrimento após o término do casamento de nove anos com Michel Melamed e comparou o sentimento ao luto.

O assunto veio à tona após Pedro Bial relembrar a participação da atriz no programa - em 2021- acompanhada do ex-marido, Michel Melamed. Os dois confirmaram o fim do casamento em julho de 2024.

"E essa parceria? Acabou a parceria na vida, continua na arte? Como ficou isso?", quis saber o apresentador. "O nosso desejo é que, sim, que continue muito [a parceria]. E acho que, daqui pra frente, vai continuar cada vez melhor. É que tem um momento, depois que você separa, [...] que fica doído", disse ela.

"Estava sentindo um negócio, um buraco, uma dor, um sofrimento, um fim, uma incompletude... Meu analista falou: 'Isso é o luto'. Eu disse: 'Ah, prazer'. E ele é desconfortabilíssimo", desabafou a atriz.

