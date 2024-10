Saiba qual foi a audiência da final do reality show Estrela da Casa

O reality show Estrela da Casa chegou ao fim na terça-feira, 1, e deu o prêmio de R$ 1 milhão para Lucca. Saiba qual foi a audiência

O reality show Estrela da Casa, da Globo, chegou ao fim na terça-feira, 1, e teve o cantor Lucca como o grande campeão. Ele faturou o prêmio de R$ 1 milhão e a chance de fazer uma turnê pelo Brasil. Porém, a audiência da atração não foi o esperado.

Segundo o site Notícias da TV, a audiência da grande final teve 12 pontos de média na Grande São Paulo. Este número foi menor do que o registrado na estreia, quando o reality conquistou 13,6 pontos de audiência.

Números do Estrela da Casa

Antes da grande final do reality show Estrela da Casa, a Globo divulgou números marcantes da temporada. Para começar, 100 milhões de pessoas acompanharam as emoções do programa ao longo das semanas de confinamento nas exibições da Globo e no Multishow.

O reality teve a média de audiência de 11 pontos, PNT. Com isso, os cantores que participaram da atração tiveram um público 141 vezes maior do que o Rock in Rio 24 e 115 vezes maior do que o show da Madonna em Copacabana.

Durante a temporada, os cantores fizeram 95 lançamentos nas plataformas musicais e contaram mais com de 14 milhões de plays nas canções.