Quem é a namorada de Davi Brito? Ex-BBB assumiu novo romance com dentista

Campeão do BBB 24, Davi Brito assumiu namoro com a cirurgiã-dentista Adriana Paula; conheça a eleita do jovem

Davi Brito está namorando! O campeão do BBB 24, da TV Globo, surpreendeu os fãs nos últimos dias ao revelar que está comprometido com Adriana Paula. O jovem assumiu a relação na última sexta-feira, 17, quando publicou as primeiras fotos do casal em uma viagem.

"Se a vida é feita de amor, eu resolvi que a partir de hoje eu vou amar ela com você", declarou o ex-brother ao compartilhar um álbum de registros românticos com a companheira. Agora, que tal conhecer um pouco mais sobre Adriana?

Cirurgiã-dentista, a moça é residente em Harmonização Orofacial. Com mais de 90 mil seguidores em seu perfil no Instagram, Adriana Paula costuma dividir com o público registros de seu dia a dia.

No último domingo, 19, a profissional da área da saúde compartilhou algumas fotos do passeio romântico que realizou ao lado de Davi Brito na Chapada Diamantina, na Bahia. "O melhor presente que você pode dar a si mesmo é uma vida que você ama, ao lado de quem você escolheu amar", declarou ela na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Drª Adriana Paula | cirurgiã dentista (@dra.adriana_paula_)

Davi Brito entrega dica para vencer o BBB

Vencedor do BBB 24, Davi Brito abriu o jogo e deixou uma dica importante para o público que deseja participar do reality show da TV Globo. Em entrevista recente ao 'Gshow', o baiano revelou a principal estratégia para vencer o programa.

De acordo com Davi, ser verdadeiro dentro da casa é a melhor saída para conquistar o prêmio. "Uma dica para você que quer ser campeão do Big Brother Brasil: seja somente você mesmo", iniciou ele.

"Como você é na rua, você vai ser dentro da casa. Não é você que vai se fazer campeão, é o público lá fora que faz você ser campeão", completou o ex-brother. Vale lembrar que Davi Brito venceu a edição do BBB 24 com 60,52% dos votos do público em uma final contra Isabelle Nogueira e Matteus Amaral.

