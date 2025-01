Por que Michelle Obama não esteve na posse de Donald Trump? Saiba o motivo

Fonte de site internacional revela o motivo para Michelle Obama não ter ido na cerimônia de posse do presidente Donald Trump na Casa Branca

Ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama não esteve na cerimônia de posse do presidente Donald Trump nesta segunda-feira, 20 de janeiro, na Casa Branca. Porém, a ausência dela já era algo esperado. Saiba mais sobre as especulações:

Casada com o ex-presidente Barack Obama, Michelle já tinha dito que não iria na segunda cerimônia de posse de Trump por causa do clima tenso nas eleições em 2024. Ela foi contra a visão dele sobre como governar o país e ficou preocupada com as declarações dele. E foi isso mesmo o que ela fez. A senhora ficou em casa e uma fonte apontou os motivos dela para não fingir uma simpatia ao novo presidente.

Uma fonte da revista People afirmou que a Sra. Obama “não é de fingir por uma questão de protocolo. Ela não é de fazer cara de quem está agradando. Michelle não faz nada porque é esperado, é protocolo ou é uma tradição”, afirmou o informante.

Enquanto ela ficou longe da cerimônia de posse, Barack Obama foi ao evento e foi aplaudido pelo público no local.

Segredo do casamento de Michelle Obama

A ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama falou sobre os segredos de seu bem-sucedido relacionamento com o ex-presidente Barack Obama. Os dois são pais de Malia e Natasha, ambas com mais de 20 anos de idade.

A advogada escreveu um novo livro 'A luz que carregamos' e nele existe um relato sobre o que deu ou não certo para manter a relação do casal querido pelo público.

"Eles perguntam como conseguimos permanecer casados ​​e imperturbáveis ​​por 30 anos. Eu quero dizer, sim, realmente, é uma surpresa para nós também, às vezes! E realmente, não estou brincando. Temos nossos problemas, é claro, mas eu amo o homem e ele me ama, agora, ainda, e aparentemente para sempre", começou no texto republicado pela People.

"Nosso amor não é perfeito, mas é real e estamos comprometidos com isso. Essa certeza particular fica estacionada como um piano de cauda no meio de cada sala em que entramos (...) Entre nós, há uma certeza amorosa que é tão simples quanto saber que a outra pessoa está lá para ficar, não importa o que aconteça", contou ela.