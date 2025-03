Paolla Oliveira posa com pets e avisa que a família vai crescer: 'Vem aí'

Em suas redes sociais, Paolla Oliveira apresentou os seus gatos de estimação e ainda avisou que a família felina vai crescer

Em suas redes sociais, Paolla Oliveira sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 37 milhões de seguidores.

Nesta quinta-feira, 27, a atriz publicou diversas fotos mostrando os seus gatos de estimação. Além de apresentar cada um deles, a famosa ainda revelou que a família felina irá crescer em breve.

"Com vocês, Poliana, Angelina e Curisco! E já aviso que a família vai crescer… Vem aí Odete, Pororoca e Mina", escreveu ela na legenda da publicação. Amante dos animais, Paolla também tem diversos cachorros.

Por coincidência ou não, Odete é o nome da personagem interpretada por Débora Bloch no remake da novela Vale Tudo, da Rede Globo. A vilã é mãe de Heleninha, personagem de Paolla Oliveira.

Pressão para ser mãe

Capa da CARAS na edição de carnaval, Paolla Oliveira (42) revelou que não é só cobrada por seu corpo, mas que sente uma cobrança sobre maternidade, este ainda é um assunto presente nas observações de pessoas que cuidam da sua vida pessoal.

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Leticia de Oliveira, fala sobre pressão estética e avalia a atitude da artista. À época, Paolla Oliveira confessou:"Me cobram a maternidade tanto quanto me cobram uma perna sem celulite. Em mim, essa conversa também não se encerra". No ano passado, ela revelou que que não tem planos imediatos de ser mãe, mas que congelou óvulos para analisar a possibilidade no futuro.

Segundo a psicóloga Leticia de Oliveira, este posicionamento demonstra a autenticidade da atriz e é importante para inspirar outras mulheres, sobretudo, em uma sociedade que exige tanto que essa imposição da maternidade.

"Ela também é cobrada com relação à maternidade. Tem um relacionamento hoje com o cantor Diogo Nogueira e mesmo tendo todas as possibilidades de ser mãe, ela também não se curvou para a sociedade, para as exigências, as expectativas e, mais uma vez, disse não para essas imposições sociais", avalia.

A especialista reforça a importância da declaração de Paolla Oliveira para inspirar outras mulheres: "Então, é uma pessoa autêntica que ajuda a mulher brasileira a se libertar dessas obrigatoriedades", analisa Leticia de Oliveira.

