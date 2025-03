Paolla Oliveira impressiona internautas ao aparecer de maiô

A atriz Paolla Oliveira, que está no remake de ‘Vale Tudo’, compartilha em suas redes sociais alguns cliques de maiô e fala sobre seu signo

Nesta segunda-feira, 24, a atriz Paolla Oliveira, de 42 anos, compartilhou em suas redes sociais fotos de maiô e celebrou o início de seu mês astral. Como ariana e aniversariante do dia 14 de abril, ela brincou com a mudança no ciclo astrológico. Os fãs, por sua vez, não pouparam elogios nos comentários.

"Sol está em Áries, né?" , escreveu a atriz na legenda. Paolla usava um maiô branco combinado com uma camisa listrada em azul e branco, e uma jaqueta verde .

Além das fotos, Paolla compartilhou um meme que ilustra o Sol em Áries, mostrando uma influenciadora acendendo um incenso com uma chama intensa gerada por um aerosol.

A referência ao signo ariano não passou despercebida pelos internautas, que aproveitaram para elogiar a atriz. Uma usuária comentou: “Agora sim que o mundo pega fogo! Segura que lá vem ela!”. Outra escreveu: “Maravilhosa!”.

Look da Paolla Oliveira na festa de 'Vale Tudo'

A atriz Paolla Oliveira chamou muita atenção ao exibir o look que escolheu para a festa da próxima novela das nove, Vale Tudo. O evento aconteceu nesta quinta-feira, 20, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, e a famosa impressionou ao postar fotos de sua produção para o momento especial.

Escalada para viver Heleninha no remake da trama, que fez sucesso em 1988, a global caprichou ao apostar em um vestido branco nada básico. A peça com decote na frente e atrás, com as costas abertas, deixou a namorada de Diogo Nogueira deslumbrante.

