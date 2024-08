Paolla Oliveira exibe visual natural e reflete sobre uso de filtros 'embelezadores'

Após a notícia de que os filtros criados por usuários do Meta serão removidos em 2025, Paolla Oliveira comemorou com cliques naturais

Paolla Oliveira compartilhou alguns cliques "de cara limpa" e fez uma breve reflexão sobre os filtros embelezadores das redes sociais, nesta quarta-feira (28). O textão da artista vem depois do Meta anunciar que removerá os filtros criados por usuários das plataformas Instagram e Facebook, algo que Paolla, inclusive, celebrou.

"Paradinha rápida e pronto: selfie, e sem filtro assim mesmo! Como pode postar uma foto despretensiosa ainda ser um ato de coragem, né?! Filtros mágicos resolvem quase tudo em segundos, mas já sabemos que essa facilidade cobra caro! Cobra a paz com nossa autoestima e nossa sanidade mental. Hoje, minha selfie corajosa é para comemorar o fim dos filtros de usuários no Instagram (que até pode ser por motivos comerciais, mas são uma ótima oportunidade para nos reconectarmos e pensarmos no que queremos ser nas redes sociais)!", escreveu ela.

Por fim Paolla sugeriu que os seguidores também seguissem o exemplo dela e fizessem cliques sem filtros, assumindo a beleza natural. Nos registros, a artista aparece mostrando o rosto coradinho e com algumas sardinhas: "Você consegue ficar ainda mais linda no natural", escreveu uma seguidora da artista. "Essa campanha é importantíssima. Maravilhosa!", elogiou a outra fã.

A decisão do Meta sobre os filtros

Como citado pela artista, a decisão do estúdio de crianção de efeito do Meta, o Meta Spark, não foi pensada pelos impactos causados na autoestima e saúde mental de seus usuários, mas sim, nos gastos que eles representam à empresa. Vale lembrar que a plataforma transformava o uso dos filtros em lucro aos criadores.

Por esta razão, a partir do dia 14 de janeiro de 2025, usuários da plataforma terão somente os efeitos criados pela gigante da tecnologia. Com o corte de gastos, a big tech pretendeu investir em outras partes da empresa, como afirmou a empresa em nota.